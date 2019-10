Les réformes économiques au Niger, l’autre face de Saidou Sidibé…

C’est un ouvrage complet que ce grand économiste et commis de l’Etat a produit au service des générations futures.

En effet, comme il l’a écrit lui-même : « pour sortir les pauvres de leur misère ne viendra pas des bureaux de Niamey, encore moins de ceux des experts de Washington qui conseillent le gouvernement sur les politiques publiques, même si je conviens qu’il faut des femmes et des hommes pour réfléchir sur les expériences, les conceptualiser et en déduire, le cas échéant, les dispositions nouvelles à prendre.

En même temps, j’ai eu peur, en pensant à la faible marge de manœuvre que laisse un système international modulé pour servir les intérêts du grand capital, pour réussir une mutation orientée vers les intérêts des pauvres comme l’a réussi le Pr. Yunus.

Je reste convaincu, qu’en dépit du contexte international dominé par la pensée unique imposée par les institutions de Bretton Woods, il existe, malgré tout, des raisons d’espérer, au regard des réflexions de ces éminents chercheurs et praticiens, et au regard de l’émergence de nouveaux pays. Il est désormais possible de soutenir, sans détours, que les choix fondés sur le libéralisme intégral ne sont pas adéquats pour les pays pauvres ».

Pour Ibrahim Hassan MAYAKI Ancien Premier Ministre de la Rébuplique du Niger, « Saïdou SIDIBE, fonctionnaire de son état, donc loin des arcanes universitaires, a su mettre sa plume au service des générations futures, en expliquant avec beaucoup de pédagogie comment de mauvaises politiques économiques, formulées par des experts peu au fait des réalités du «terrain», ne peuvent que produire de mauvais résultats pour tout le monde.

Sa sagacité m’a particulièrement impressionné dans son analyse des processus de privatisation mal accompagnés, illustratifs de processus de dépossession de nos administrations publiques et incapables de faire émerger une classe d’entrepreneurs.

Saïdou Sidibé montre avec justesse comment des injonctions externes formulées par des spécialistes en herbe s’imposent comme des dogmes indiscutables jusqu’à ce que leur échec programmé fasse alors l’objet d’analyses où les coupables sont ceux qui n’ont ni pensé la mesure, ni su comment la mettre en œuvre!

Dans sa caractérisation des entreprises publiques, il nous fait constater que contrairement à ce qui est souvent soutenu, les entreprises publiques au Niger ont transféré à l’Etat plus d’argent que l’inverse, ce qui nous amène à nous interroger sur les déficits de notre leadership public et le manque de vision qui en découle. Méthodiquement, il nous explique les échecs de la libéralisation dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’eau et nous convie à une réflexion plus mûre et appropriée sur le rôle de nos Etats.

De sa trentaine d’années de pratique, il a su tirer une conviction profonde : les solutions aux problèmes que nous vivons sont d’abord entre nos mains, dans notre intelligence collective et notre dénonciation des mauvaises pratiques, telles que le clientélisme, qui semblent être devenues l’antidote du mérite.

Pour toutes ces raisons, ce livre doit être lu par les plus jeunes, afin qu’ils puissent être fiers de certains de leurs aînés et entrevoir différemment l’avenir ».

