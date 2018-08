Les Responsables de la FAO, du FIDA et du PAM en visite au Niger du 15 au 18 Août

les Responsables de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), du Fonds International du Développement Agricole (FIDA) et du Programme Alimentaire Mondial (PAM) effectueront une visite au Niger du 15 au 18 Août 2018 ‘’pour soutenir les efforts visant à lutter contre la faim au Sahel’’, apprend-on dans un communiqué de presse de ces institutions onusiennes transmis à l’ANP.



Le Directeur Général de la FAO, José Graziano, le Président du FIDA Gilbert F.Houngbo et le Directeur executif du PAM, David Beasley viennent au Niger dans le but de ‘’ souligner les efforts régionaux entrepris afin de gérer la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au sahel’’, souligne le texte.

Les responsables des agences alimentaires de l’ONU seront reçus à Niamey par le Président Issoufou Mahamadou et le Premier Ministre Brigi Raffini pour évoquer la lutte contre la pauvreté, le renforcement de la résilience face aux chocs et la gestion des migrations, peut-on lire dans le communiqué de presse des trois institutions onusiennes.

Le programme prévoit aussi des visites des sites de plusieurs projets où la collaboration entre la FAO, le FIDA ,le PAM, le Gouvernement nigériens et d’autres partenaires a permis d’offrir des nouvelles opportunités aux populations en lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire, note le texte ajoutant que La FAO, le FIDA et le PAM ‘’soutiennent l’initiative du Gouvernement nigérien qui consiste à ce que les’’ Nigériens nourrissent les Nigériens’’ qui vise à réduire la pauvreté et à renforcer la résilience en situation de crises alimentaires.

Près de 6 millions de personnes seront confrontées à une situation de grave insécurité alimentaire dont près de la moitié -2,7 millions personnes- sont des éleveurs ou agropasteurs et environ 1,6 million d’enfants devraient souffrir de malnutrition aigue sévère pendant la période de soudure- juin à septembre- au sahel, selon des récentes estimations citées dans le communiqué.

Le sahel est en proie aux chocs climatiques avec des sécheresses périodiques et leurs effets dévastateurs sur les populations vulnérables de la zone qui sont en outre confrontées à l’insécurité et aux migrations irrégulières.