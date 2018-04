Les responsables des grandes écoles et entreprises décernent un témoignage de satisfaction à la présidente de la Fondation Tattali Yali : La Première Dame Dr Lalla Malika Issoufou, honorée

La Première Dame Dr Lalla Malika Issoufou a rencontré, hier matin, au siège de la Fondation Tattali Yali, les responsables des grandes écoles et entreprises du Niger, initiateurs de la première édition de la rencontre entre les grandes écoles de formation professionnelle et technique et les entreprises, tenue le samedi 31 mars dernier, au palais des congrès de Niamey à l’initiative du label Re-GEEN.

A l’issue de cette rencontre, ces responsables ont décerné un témoignage de satisfaction à la Première Dame qui n’a ménagé aucun effort pour la réussite éclatante de cette première édition de la Re-GEEN.