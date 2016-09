Les sociétés de téléphonies cellulaires continuent leurs anarques sous les regards impuissants de l’ARTP

Ces derniers jours quand vous appelez un correspondant ou vous êtes appelé par un correspondant au téléphone cellulaire , un nouveau phénomène apparaît : en pleine conversation téléphonique vous êtes coupés !

Quand vous rappelez votre correspondant ou celui ci vous rappelle , en quelques secondes de conversations, vous êtes encore interrompus !

En plus du désagrément que ces interruptions de conversations causent aux abonnés de téléphonie cellulaire mobile , l’interruption est facturée sous les regards apparemment impuissants des organes chargés de reguler et de contrôler les prestations des ces sociétés qui se comportent en terres conquises au Niger.

Le phénomène d’interruption des dites conversations est plus fréquent sur les lignes Orange et Airtel . Jusqu’ici aucune communication pour s’excuser ou expliquer les raisons de ses désagréments au public, n’est entreprise !

Compte-tenu de la persistence de ce nouveau phénomène de perturbations de conversations téléphoniques , il serait hautement souhaitable que les autorités chargées du contrôle et de la régulation des activités des sociétés de téléphonies cellulaires, prennent des dispositions utiles et conséquentes pour protéger les citoyens contre ces désagréments.