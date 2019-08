Les travailleurs d’Orange Niger menacent d’aller en grève à partir de demain…

Après avoir tenté en force de gruger le fisc nigérien par des chantages et autres intimidations, sans succès, le groupe Orange Niger tente de se venger sur les pauvres travailleurs nigériens.

En effet, ces derniers qui, 11 années durant, se sont sacrifiés pour faire de l’entreprise ce qu’elle est devenue aujourd’hui (2 ème parmi les sociétés de téléphonie au Niger ) sont entrain de devenir les dindons de la farce dans cette phase de reprise des activités d’Orange Niger par Télécel Bangui.

D’après les informations que nous avons recueillies, le repreneur d’Orange Niger a simplement promis de garantir deux ans d’emplois au 388 salariés en CDI. Donc ce qui revient à dire qu’en 2021, il y aura probablement une mise au chômage de nombreux agents.

Or, depuis la fermeture de Orange Niger en novembre dernier jusqu’à aujourd’hui, ces travailleurs nigériens ont consenti tous les sacrifices en travaillant sans relâche pour satisfaire les 2,9 millions de clients qui font confiance à Orange Niger.

L’Etat du Niger doit s’impliquer pour protéger ces pauvres travailleurs nigériens et protéger les intérêts de notre pays. L’objectif principal consiste à ce que les travailleurs nigériens ne soient pas laissés en marge des actions que le groupe a entrepris, notamment celui d’avoir déjà replacer tous les travailleurs expatriés dans d’autres filiales depuis le mois de mars à avril 2019 et laisser les travailleurs nigériens avec un nouvel employeur qui envisage de ne garder les emplois que pendant 2 ans, ne garder que 120 emplois à terme et faire appels aux sous-traitants pour diminuer la masse salariale.

Dans les négociations avec les salariés, Orange avaitpromis de quitter le Niger de manière convenable, mais aujourd’hui avec cette forfaiture, force est de constater que pour eux, convenable signifie seulement, celui de garantir l’emploi pendant 2 ans, prendre leur chèque et partir.



Actuellement les travailleurs nigériens réunis en Assemblée Générale exigent une indemnité de 18% du chiffre annuel de l’exercice 2018 à reverser intégralement pour tous les sacrifices consentis pendant toutes ces années de travail, faute de quoi, une cessation collective de travail suivie de sit in sera observée le 20 et 21 août 2019.

Par Namalka Bozari (Web Contributeur) Tamtaminfo News