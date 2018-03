Les vérités de Hama Zada sur l’affaire Asusu

Le Monde d’aujourd’hui dans sa dernière parution à, comme à son habitude délire dans ce qu’il est convenu d’appeler désormais Asusugate. Ne respectant ni l’éthique encore moins la déontologie du noble métier de journaliste il affirme derechef: confessions de Hama Zada à la directrice générale de Asusu on m’a instruit pour vous nuire et je vous demande pardon.

Hama Zada qui a d’ailleurs reconnu et affirme en face de la DG de Asusu et en présence de ses collaborateurs qu’il a reçu instructions formelles écrites de lui nuire mais qu’il ne peut révéler de qui ça vient à dit clairement agir contre sa volonté. Il ne peut donc être celui qui est derrière cette prétendue mise au point à Asusu.

Comment peut il en être ainsi alors qu’il s’est même agenouillé devant la DG dans le bureau de celle ci pour lui demander pardon pour tout le mal qu’il a pu lui faire sur instructions?

Devant une telle accusation d’une telle gravité le DG de Sopamine Hama Zada qui n’a pas sa langue dans sa poche à balayé d’un revers de main cette accusation farfelue.

Reaction du Dg de la Sopamin suite à l’article paru dans le journal » le MONDE d’aujourd’hui :

A l’endroit du journaliste qui a écrit cet article :, » Il ne sait pas ce qu’il fait » De cette manière, il y’a très peu de chance qu’il aille loin dans ce métier. Il a tout intérêt à se ressaisir.

Et par rapport à l’objet de l’article , c’est à dire le dossier ASUSU : ce que j’en pense , c’est que cette démarche n’est rien d’autre qu’une tentative désespérée de noyer le poisson dans l’eau ; En d’autres termes, faire diversion et amener l’opinion à oublier l’essentiel c’est à dire les 10 milliards dûs aux sociétés d’État et 2 milliards aux banques soit environ 12 milliards dont on ne sait exactement quelle destination ils ont pris.

Ces histoires de boko haram, d’insécurité à Diffa et de la destruction des baraques et que sais-je encore ( ce sont les arguments avancés par dame Reki pour justifier son forfait ), ne sont que de la poudre aux yeux .

Qu’elle arrête de perdre son énergie et de se consacrer au remboursement des fonds compromis.

La SOPAMINE ira jusqu’au bout. Tout son baratin ne nous intéresse pas.

Seul le remboursement des fonds dilapidés nous préoccupe.

Les contes de fée autour de son époux …

La prétendue cabale contre sa personne …

Toutes ces inepties ne la dédouaneront pas de ses obligations contractuelles :

Rembourser ….

Rembourser …

Rembourser…

L’argent à elle confié tout simplement .

J’espère que Madoff ne l’a pas inspirée …

En temps normal , c’est la banque qui porte plainte contre ses clients indélicats comme ce qu’elle a fait des années durant .

Ceux qui crient avec elle sans savoir ce qu’elle veut faire passer en ameutant le monde entier feraient mieux de lui donner le conseil suivant :

» ferme la et pense à comment reparer les dégâts « .

Un dernier mot : Nous ne sommes pas encore en campagne électorale.