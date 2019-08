L’état du Niger doit s’impliquer dans la crise sociale d’Orange Niger…

Les travailleurs d’OrangeNiger vont observer une grève demain pour protester contre la non prise des intérêts des travailleurs lors des négociations de la vente d’Orange Niger.

En effet , suite à la rencontre à l’inspection du travail de la région de Niamey, les discussions avec l’employeur ont abouti à une non conciliation. L’inspectrice a par conséquent fait le constat d’usage et a permis la tenue de la grève.







Comme à son habitude, l’employeur a pendant toute la conciliation presente uniquement le risque pour l’emploi et demander aux salariés d’attendre encore sans aucune durée.

Selon des représentants du personnel, sur la question clé de la revendication salariale, il a refuse toute proposition et s’est borné â dire qu’il a des créances avec des banques et des fournisseurs et qu’ il ne peut pas donner de l’argent aux travailleurs.

Cette attitude arrogante, ce mépris vis à vis des gens qui ont tout donné à l’entreprise doivent être dénoncés et combattus.

On ne peut et on ne doit pas fermer les yeux devant une telle attitude neocoloniale.

L’état a le devoir de s’impliquer pour faire entendre raison à cet employeur d’un autre âge.

Comme cela se fait dans chaque pays, le Niger a le devoir impérieux de défendre les intérêts de ses fils.

D’autant plus que les travailleurs d’Orange Niger ont consenti d’énormes sacrifices pour rendre viable cette entreprise.

Pour ce qui concerne la grève de demain, conforment à la loi qui stipule que, les services des télécommunications font partie des services qui ont l’obligation d’assurer un service minimum en cas de grève, les travailleurs d’Orange Niger ont convenu d’avoir 8 personnes au réseau et 6 gestionnaire de stock en région pour assurer un service minimum pour les clients et une continuité de service là où nos militaires sont au front comme à Diffa.

Par Namalka Bozari (Web Contributeur) Tamtaminfo News