Lettre ouverte à la Ministre de la Fonction Publique…

Madame la Ministre,

Suite à votre la lettre n°0183/MFP/RA/SG/DGFP du 20 février dernier à l’attention des Responsables des institutions et des ministres d’Etat, Ministres et Ministres délégués, je me permets de m’adresser à vous par la présente.

Madame la Ministre, avant tout je tiens à vous féliciter pour votre attitude républicaine, pour le reflexe approprié qui sied avec le contexte. Il est utile de relever que c’est la toute première fois qu’un ministre de la fonction publique de la 7ème République s’adresse avec autant d’audace à des Responsables d’institution et à ses collègues ministres qui feignent d’ignorer la réglementation en vigueur. Surtout, qu’il est de notoriété publique que certains de vos prédécesseurs avaient passé tout leur temps à se livrer à la magouille dans les différents recrutements transformés en business ou à être à la fois complice et instigateurs de ce à quoi vous ne voudriez aucunement que votre nom soit associé.

En effet, il est consternant de constater qu’au moment où l’Etat bloque le recrutement des jeunes à la fonction publique au lieu de promouvoir des agents en activité remplissant tous les critères pour des postes techniques, certains responsables de l’Etat préfèrent faire recours aux retraités à travers les contrats de louage de service pour satisfaire le plus souvent une certaine clientèle politique ou familiale pire en violation de toute la réglementation en la matière. Peu importe pour eux le rendement ou la qualité du travail, le plus important pour ces responsables que leurs amis ou parents trouvent un moyen d’émarger sur le budget de l’Etat à la fin de chaque mois.

Madame la Ministre, votre correspondance ne peut laisser indifférent tout citoyen jaloux de la bonne marche de notre administration publique sans laquelle le développement de notre pays ne peut jamais être envisagé, c’est pourquoi cette pratique mafieuse et immorale violant la réglementation en vigueur doit être combattue et surtout qu’elle ne contribue qu’à rendre inefficiente et inefficace une administration publique déjà gangrénée par des multiples tares. D’où l’impérieuse nécessité de dresser des digues afin de contenir cette dérive supplémentaire.

Par ailleurs, pour la bonne marche de l’administration publique, il est également impératif que le Président de la République, Chef de l’administration conformément à l’article 62 de la constitution veille scrupuleusement au respect de la loi 2011-21 du 08 août 2011, déterminant la classification des emplois supérieurs de l’Etat et fixant les conditions de nomination de leurs titulaires à laquelle vous faites allusion. Cette loi violée de manière permanente depuis son adoption par l’Assemblée Nationale comme loi de la République, est pourtant une soupape de sécurité contre les abus répétés des différentes autorités ayant la prérogative de nomination et qui ne font aucun effort à l’heure actuelle pour distinguer les deux catégories de postes pourtant très bien spécifiés par ladite loi à savoir :

les emplois à caractère politique ;

les emplois à caractère technique.

Madame la Ministre, votre détermination à vous inscrire non seulement dans le respect strict des textes en matière de recrutements ou de contrats de louage de service mais également à rejeter systématique tout projet de contrat non conforme à la réglementation est à saluer vivement une fois de plus car cela fait honneur à votre fonction. Par la même occasion je vous prie de bien vouloir rendre effective la procédure visant purement et simplement à résilier tous ces nombreux contrats de louage de service signés en violation de la réglementation en vigueur et engendrant des charges inutiles à l’Etat et cela afin de faire respecter la loi. Une pratique inacceptable dans un Etat moderne qui semble être la plus en vogue conformément aux termes de votre lettre. Ainsi, vous aurez rendu un éminent service à notre pays toujours en quête d’une administration moderne, efficiente, de développement et de servitude où la qualité des prestations serait appréciée par les usagers jouissant d’une attention particulière de l’accueil à la fin de la prestation dans les services publics.

Aussi, Madame la Ministre, il est indéniable que la fonction publique dont vous avez actuellement la lourde charge, a grandement besoin davantage d’une véritable modernisation visant à améliorer sa gouvernance à travers le respect strict du dispositif juridique déjà bien étoffé. Pour cela, je vous encourage vivement à ne pas porter le projet en gestation de prolongement de l’âge de la retraite à 65 ans. Dans un pays où 70% de la population a moins de 25 ans, un tel projet relève de l’hérésie. En effet, il n’y a point de doute qu’un tel projet est contre cette jeunesse qui n’aspire qu’à servir honorablement et dignement sa patrie surtout que notre pays a plus que besoin de cadres compétents et jeunes pour d’une part être à la hauteur de cette compétition féroce entre les Etats et d’autre part répondre présent au grand rendez-vous de l’intégration avec tous les défis que cela impose dans un monde globalisé.

En conséquence, vous aurez déjoué le grand complot en cours contre la jeunesse nigérienne, de plus, votre nom ne sera jamais associé par la postérité à un projet sans aucune pour l’administration publique à même de ternir votre image et enfin la jeunesse vous sera toujours reconnaissante.

Je vous prie d’agréer Madame la Ministre, l’expression de mes sincères salutations.

Par Soumaila Abdou Sadou (Citoyen) Tamtam Info News.