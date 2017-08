LETTRE OUVERTE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER, S.E ISSOUFOU MAHAMADOU…

Monsieur le président vous êtes beaucoup trop entouré, vous l’êtes tellement que le mur humain que vous aviez choisi de vous entourer vous cache non seulement la vue mais aussi vous éloigne de la véritable réalité, du vécu et le quotidien nigérien basés et construit depuis peu sur des braises qui ne font qu’assombrir le destin clair du peuple du Niger , celui-là que vous aviez connu et tant admiré lorsqu’il y a des années lointaines de cela en ayant voulu faire vos valises pour la France et enfin croire apprendre et revenir changer la taille et la longueur d’un fer qui tombait sur la tête du Niger.

Et cela il y a trop longtemps Monsieur le Président, je vous conjure par la présente de vous en souvenir.

Depuis mon enfance, j’ai appris à aimer la qualité des hommes en m’éloignant de leurs défauts qui n’étaient pour mon père et moi-même, à la longue, un vice à observer de loin pour ne point d’en faire un. J’ai aussi, par la même occasion aimer la bravoure, le courage et la détermination qui ont su faire de Kaocen, Ahmadou Kouran Daga, Sarraounia, Omar, Manou Dayak les véritables héros de la civilisation noire du Niger.

Cet ensemble constitue pour nous des valeurs, qui, à un moment donné de mon existence, étaient en vous et ai cru que vous en étiez de taille pour les porter. Et là c’était depuis mon plus jeune âge. Aujourd’hui si grand et l’un des fils soucieux de l’avenir de ce pays j’ose vous adresser cette deuxième missive dont le même mur, j’en suis certain vous a empêché de prendre connaissance du contenu de la précédente. Là n’est pas mon souci, il est tellement plus grand mon actuel souci qu’il faille laisser mon cœur et ma raison droit dans mon vécu pour m’adresser à un père, oui vous l’êtes pour moi, parce que Dieu l’aurait voulu pour avoir fait de vous le président de la République du Niger .

Monsieur le Président, c’est ma citoyenneté nigérienne, qui m’incite à vous adresser cette lettre veuillez bien en excuser la longueur. Et un vécu bien plus intense que la chaleur d’une ambiance juvénile qui m’ont aujourd’hui fait la part des choses de quand je rêvais sous le beau ciel de DANGONA, et de lorsque je me suis enfin réveillé à quelque mètres de votre actuelle demeure.

Cette lettre, c’est avec un sentiment de devoir à l’égard du Niger que je vous l’adresse. Elle est un cri de douleur que nous citoyens Nigériens, ne pouvons plus comprimer dans nos entrailles et notre gorge, car suite à l’innommable, à tous ces sacrifices, pour l’instauration d’une démocratie apaisée qui me permet par la présente de m’exprimer. C’est ce devoir républicain qui me pousse à vous implorer de vous départir de ceux-là qui vous creusent le tombeau, un tombeau des vivants mais pas la tombe d’un mort parce que tout simplement vous avez le temps de réparer le mal dont les vôtres ont pu honteusement faire à ce pays à vous-même et à tous ceux-là qui vous ont toujours aimés.

Monsieur le Président, il y a seulement cinq (5) mois de cela, si ma mémoire ne m’a point joué de tour, je vous ai interpelé sur un certain nombre de points parmi lesquels, la nécessité de préserver nos acquis démocratiques, de veiller fermement et scrupuleusement la souveraineté nationale voire d’administrer les perspectives d’un Etat fort, de droit avec des institutions fortes mais qu’il fallait respecter un devoir moral et institutionnel qui vous a, comme par hasard, filé entre les doigts. La constance de mes idées est là mais cette fois, je tiens à vous interpeler sur trois principaux autres points bien qu’ils y aient dans la substance le même élan.

Le premier point, relève de la mission que vous aviez vous-même choisie de confier au HAUT COMMISSARIAT à L’ORGANISATION DU HADJ ET DE LA OUMRA( COHO).

Une institution qui, dans l’absolu, était conçue d’une géniale idée dont les idéaux étaient les plus salvateurs dans une époque où il fallait révolutionner, moderniser et de redonner un visage nouveau à l’organisation du Hadj au Niger, n’est-ce pas vrai que ce rêve n’a duré qu’un instant, que très vite les marchands d’illusions ont pris le tout de court pour se donner un profilage à travers lequel les décideurs de cette institution et leurs proches tirent et tireront leurs ficèles ?

Monsieur le Président, Après tout un périple dans l’organisation du Hadj 2017, nous sommes parvenus à une étape décisive et la plus inquiétante parfois même douteuse, en me demandant si vous et le Haut-commissaire étiez vraiment là pour le Niger ou pour vous-mêmes ?

Une semaine seulement restante du premier convoi de nos pèlerins nigériens pour l’Arabie Saoudite apprenons-nous avec le plus grand étonnement l’insertion d’une mesure qui a dû échapper à nos diplomates peut être comme à ladite institution de faire payer une somme de 2 000 SR (réal Saoudien) soit 326 000 F de notre CFA, sur la base d’une devise en taux de 163, dont la cible était ceux ayant effectué le Hadj entre 2014 à aujourd’hui. Mon cri et ma douleur étaient et résident dans la méconnaissance totale de l’organisation du Hadj, la maitrise même de ceux pourquoi cette institution a été créé sans doute pas pour une bureaucratie improductive et irréfléchie, mais pour une vision claire, qui est celle de soulager, d’appuyer, d’orienter, de formaliser et même de former pour que le Niger à travers ses agences organisatrices du Hadj tirent leur épingle du jeu quand on sait que toute la sous-région en sait quelque chose et opèrent dans le même domaine par la même occasion.

L’Etat Saoudien demande et exige la somme pour obtenir un visa, sauf qu’il se trouvait que nous, nigériens, ne l’avions pas su à temps et ne l’avions pas vu venir, des telles mesures, dans un Etat normal et respectueux, doivent lui être signifier et à défaut cela doit faire l’objet d’une négociation en même temps faire l’objet d’une incidence diplomatique en cas d’échec. Si vous l’aviez appris Monsieur le Président quelle a été votre réaction ?

De ma robe de citoyen, j’ai cru qu’il s’agit à ce niveau là d’un problème d’Etat à l’Etat et non pas d’un Etat à une institution d’un quelconque Etat parce que pour rappel cette mesure concerne tous les pays musulmans dont leurs concitoyens y prennent part au pèlerinage. Quelques pays se sont opposés, d’autres en phase de négociations, de ce pas quelle a été votre décision à l’épreuve des faits ? Beaucoup, trouvaient chers déjà le coût du Hadj qui, en 2017, a été fixé par la même institution nigérienne à 2 238 845 FCFA. A ce compte, une alternative et une recommandation s’imposent, Monsieur le Président, l’alternative, est de demander la liste de ceux qui sont concernés pour que l’Etat du Niger finance le coût inopinément demandé ou alors demander le retrait exempte de cette somme pour le Niger. La recommandation est de ne plus donc fixé le coût du hadj pour atteindre le bout du rêve des agences à partir de l’année d’après.

La colère est si grande et la frustration profile à l’horizon car l’impression de ces mêmes nigériens touchés et concernés est de n’être gouverner que par une bande d’amateurs, des incapables et des sans parole. Prouvez à eux et à moi-même que vous ne l’êtes et que tout est réparable dans la vie. L’urgence est là, et votre intervention est la plus attendue.

Le deuxième point, j’ai suivi avec beaucoup d’attention et d’intérêt votre message adressé à la nation à la veille de 3 Août 2017 commémorant la date retenue et symbolique de l’indépendance du Niger 3 Aout 1960, à travers ce message j’ai su et pu relever votre mordicus choix d’être au côté de ceux qui ne nous veulent du bien encore moins de ceux qui s’attachent fermement au développement auquel vous nous conviez.

Votre choix était tellement clair que vous nous aviez même en voulu d’avoir donné une ribambelle d’enfants qui ne fait que poser les jalons d’un avenir radieux, d’une ressource humaine d’avenir et consistante qui, en jetant notre vue, loin de là, a fait de la Chine une puissance mondiale, l’Inde et j’en passe. Monsieur le Président comment êtes-vous en arrivé là et dites-nous qu’est-ce qui n’avait vraiment pas marché autour de votre si grande personne ? Soyez-en fier plutôt que de nous en vouloir dans l’inquiétude et dans le doute.

L’incapacité n’est pas dans l’échec mais dans l’idée de croire que l’autre voit mieux que vous. Nous avons des réalités qui sont nôtres et des valeurs qui nous démarquent des autres, chez nous elles y sont comprises mais qui ne sont malheureusement pas comprises ailleurs. Mais est-ce raison de freiner et de nous en vouloir autant ? Le choix du Niger est de nous responsabiliser, de nous accroitre en ressources humaines pour des nouvelles espérances, si cela n’était pas compris par certains, que les autres apprennent et respectent nos choix à commencer par vous. C’est cela le dividende démographique en d’autres termes chez nous.

Le troisième point, revient à la sécurité, les bases militaires ici et là, les attaques d’Est à Ouest, mais la misère et le sous-développement gardent toujours le même cosmétique dans notre pays. Qu’entendez-vous par sécurité ? Nous protéger simplement contre ceux qui prennent les armes ou la force pour nous combattre ?

Non Monsieur le président, l’enjeu est bien plus grand, les nigériens meurent par la plus négligée et la plus silencieuse des manières, celle de se départir de tout ce que nous consommons venu et produit ailleurs, Véolia qui traite nos eaux , les produits pharmaceutiques qui nous viennent de l’occident, des tonnes de vaccins qui nous viennent de la même provenance, la faim et l’indifférence, le FMI, la Banque Mondiale, Il y’en a même qui vous insultent en face pour vous dire qu’on est pas éduqué et qu’il faille le faire, naturellement que oui parce que même vous le premier nigérien qui répondez à notre place n’aviez rien compris de la double attaque des multinationales et de ceux qui ne veulent de notre croissance démographique, tantôt jaloux tantôt envieux, parfois même sadiques en annihilant même nos traditions et nos valeurs qui nous rapprochent.

Monsieur le Président, je me dois de douter sur la moralité de vos conseillers, si vous n’aviez pas autour de vous des conseillers qui veulent votre perte, vous n’auriez pas dû emprunter ce chemin pour des options qui ne sont pas les nôtres ! Si vous n’aviez pas autour de vous des conseillers qui vous enfoncent, vous n’auriez pas pris le risque de souffler sur les braises d’une indifférence généralisée ! Si vous n’aviez pas des hommes de paille qui ne rêvent que d’écorner votre image, votre Haut-commissaire ne doit pas laisser les nigériens pèlerins livrés à eux-mêmes en cherchant à changer des passeports justes pour échapper à la somme réclamée sans compter le déshonneur, et le mépris dans la sanction probable qui seront infligés à vos concitoyens !

Ces pièges cousus de fil blanc qui viennent de vous et de vos propres hommes en me poussant à vous répéter, une fois, de plus qu’il faut gérer ce problème du hadj 2017 parce que le premier convoi est prévu pour le 8 Août, et de la sécurité en laissant tomber vos projets éventuellement futurs sur la question de dividende démographique ! Mais force fût de constater qu’il y ait de bien en vous mais sans doute pas en ceux qui vous entourent.

Monsieur le président, peut-être est-ce notre désir de survivre à ces velléités et de vivre dans notre dignité d’êtres humains qui me laisse espérer que vous pourriez encore œuvrer pour sauver et aider le Niger et son peuple !

Je vous remercie de votre attention et vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, en l’expression de ma très haute considération.