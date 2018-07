Levée de corps de Feu Boukari Adji à la morgue de l’hôpital National de Niamey: Le Niger perd un digne fils

Le Président de la République, Chef de l’Etat, S.E IssoufouMahamadou, a assisté hier dans l’après-midi, à la morgue de l’hôpital National de Niamey, à la levée de corps de Feu Boukari Adji, ancien Vice Gouverneur de la BCEAO et ancien Premier ministre sous la transition du Feu General Ibrahim Baaré Mainassara.

On notait également la présence à cette cérémonie du président de l’Assemblée Nationale ; du premier ministre, Chef du gouvernement ; des anciens présidents et anciens premiers ministres du Niger ainsi que plusieurs parents proches, amis et connaissances de l’illustre disparu.

Décédé le 4 juillet 2018 à Niamey, Feu Boukari Adji a occupé plusieurs hautes fonctions aussi bien au Niger qu’à l’extérieur.C’est ainsi qu’il était Premier ministre sous le régime de la transition dirigée par Le General Ibrahim Baaré Mainassara ; ancien ministre des Finances ; ancien directeur national de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et ex Viice gouverneur de ladite institution. Certes, BoukariAdji s’en est allé mais les parents, amis et tous ceux qui l’ont côtoyé gardent de lui un homme d’une responsabilité élevée ; un cadre compétent ; courtois et affable.

C’est l’exemple de Moustapha Dan-bouzoua qui malgré son état de santé précaire à tenu à faire le déplacement de la morgue pour rendre un dernier hommage à son promotionnaire, ami et frère. ‘’ Nous sommes rentrés à l’écoleen 1947 à Tanout. Nous avons obtenu le certificat en 1953 ; le brevet en 1958 avant de nous séparer. Je suis parti à l’écoleNormale William Ponty. Quant à Feu Boukari Adji, il a continué au Lycée national. Apres, chacun a cheminé dans sa carrière. Boukari Adji était un cadre très compétent qui a beaucoup rendu service à la Nation nigérienne’’, a témoignéMoustapha Dan-bouzoua sous forte émotion.

Le Président de la République est allé par la suite s’incliner devant la dépouille mortelle où il a prié pour le repos de l’âmede l’illustre disparu avant de présenter sur place à la famille ses condoléances les plus attristées. La dépouille mortelle de feu Boukari Adji, accompagnée par les parents proches, amis et connaissances a été ensuite transportée au cimetière Yantalade Niamey pour être inhumée. Paix à son âme !

Hassane Daouda (ONEP)