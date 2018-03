L’Hôpital Général de Référence: un équipement moderne pour des soins de qualité

Une visite guidée des journalistes des médias publics et privés à l’Hôpital Général de Référence a eu lieu, hier. Accueillis par le Directeur Général, Dr Oumara Mamane, entouré de ses plus proches collaborateurs, les professionnels des médias ont visité les différents services et édifiés sur les prestations qu’offrent cet hôpital aux populations. Fruit de la coopération sino-nigérienne, l’Hôpital Général de Référence (HGR) dispose d’un équipement moderne répondant aux normes internationales.

Les différentes pathologies qui nécessitaient avant des évacuations coûteuses vers l’étranger sont dorénavant prises en charge au niveau de cet hôpital par des spécialistes nigériens, chinois et autres nationalités, permettant ainsi à l’Etat de faire des économies sur ce chapitre et aux malades d’être pris en charge rapidement au milieu de leurs familles.

Mieux indique, Dr Oumara Mamane, l’HGR reste ouvert à toutes les catégories de population nigérienne avec des prix de prestation abordables.

L’HGR dispose également de pharmacies en son sein qui offrent des produits de qualité à moindre coût. Donc pas besoin parcourir de km pour faire les différentes pharmacies de Niamey.

Au niveau du service des urgences médicales et urgences chirurgicales, le responsable Dr Foumakoye Adamou, affirme que son service reçoit les urgences médicales et les urgences chirurgicales et les malades sont pris en charge pour une durée de 72 heures.

Ce service dispose d’un matériel de pointe qu’on ne voit qu’ailleurs et qui a impressionné des visiteurs étrangers. La délégation des journalistes a visité la pharmacie, les services ORL, Ophtalmologie, Stomatologie, l’imagerie médicale, le service angiographie, la médecine interne, la cardiologie, etc.

Cet hôpital dispose aussi d’un service de néphrologie, avec deux salles de dialyses équipées chacune de cinq (5) générateurs, une salle de traitement des eaux. Et ce service effectue pour la première fois au Niger, la ponction Biopsie rénale.

L’hôpital comprend 14 blocs opératoires dont 12 au niveau du bâtiment technique et 2 blocs au niveau de service des urgences.

L’autre spécificité de cet hôpital est que contrairement aux habitudes observées dans les autres centres, il n’y a pas d’accompagnants pour le malade ; une fois admis, le malade est pris entièrement en charge par le personnel hospitalier. Et les visites aux malades sont très réglementées.

Le cadre est bien entretenu par un personnel qualifié.