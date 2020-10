L’Hôtel Gaweye de Niamey, un cadre agréable, sûr et sécurisé…

Depuis un certain temps, des esprits malveillants sont en train de mener une intense campagne de désinformation pour ternir l’image de marque de l’Hôtel Gaweye, ternir sa réputation et saper le moral de ses nombreux clients à travers le monde et de son personnel.

En effet, suite à la pandémie mondiale de la COVID19 qui n’a épargné aucun pays au monde, le Gouvernement nigérien a sollicité l’Hôtel Gaweye à l’instar de plusieurs autres hôtels de la place pour accueillir les voyageurs confinés pendant les deux semaines de confinement exigées par les autorités. Ce confinement a consisté à mettre en quarantaine tous les voyageurs débarquant à Niamey.

Durant cette période qui a pris fin depuis le mois d’août 2020, aucun agent ni visiteur de l’Hôtel Gaweye n’a été atteint bi infecté par le coronavirus.

Mieux, l’Hôtel Gaweye a été totalement désinfecté par les services spécialisés et il ne présente aucun risque pour la clientèle.

C’est dire que les informations distillées ça et là sont infondées et la Direction de l’Hôtel Gaweye se réserve le droit de porter plainte contre toute personne malintentionnée distillant de fausses informations sur l’Hôtel Gaweye.

Situé au bord du fleuve Niger, face au Musée national de Niamey, l’Hôtel Gaweye est l’un des meilleurs cadres exceptionnels, à quelques minutes à peine du centre-ville et du quartier des affaires pour vous accueillir.





Avec 200 chambres et suites de Luxe entièrement rénovées afin de répondre aux exigences et aux attentes de sa clientèle nationale et internationale, l’Hôtel Gaweye vous offre tout le confort d’un hôtel moderne de “Haut Standing”.

L’Hôtel Gaweye c’est aussi des services de qualité qui agrémenteront votre séjour: Service de restauration, Piscine & Tennis, Bars privés, Accès Internet WIFI,… Et surtout une équipe attentive aux exigences de la clientèle pour assurer un bien-être dans le respect de ses engagements de qualité.





Par Tamtam Info News