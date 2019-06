L’Hôtel Gaweye, notre Grande Dame de l’Hôtellerie sera au Rendez-vous UA 2019…

A quelques encablures du Sommet UA 2019 , rien ne peut empêcher la participation de notre Grande Dame de l’Hôtellerie , l’Hôtel Gaweye, à ce Sommet Historique pour notre pays et pour l’Afrique . Elle sera présente sous Pavillon cent pour cent nigérien, après avoir échappé à une privatisation tirée par le bas, grâce à la Haute vigilance des Hautes Autoroutes de notre pays.

Au demeurant nous avons eu l’opportunité de démonter dans le cadre d’une Réflexion de groupes d’Experts, que quelque soit l’évolution des chantiers de construction de nouveaux hôtels, que l’Hôtel Gaweye jouera un Rôle important dans l’accueil des Hôtes de UA 2019 . L’Histoire nous donne raison.

L’Hôtel Gaweye , un Instrument de souveraineté pour l’hébergement des Hôtes d’Etat .

L’histoire de notre grande Dame de l’Hôtellerie lui confère un statut de Patrimoine national comme le Palais des Congrès, le Stade Général Seini Kountche . Construit au début des années 80 pour des raisons de patriotisme économique, et non de rentabilité économique, afin de donner à notre capitale la capacité d’accueillir le Sommet de l’OCI, son financement repose sur un Ingeniering financier associant des Banques Européennes ; adossé sur la garantie du Fonds des Emprunts du Conseil de l’Entente . Il convient de rappeler que ledit fonds a doté notre pays de l’Hôtel d’Ayorou, du Relais Hôtel de la Tapoa, et les Villas dites Villas du Conseil de l’Entente .

Certes les Autorité à l’époque avaient bénéficié du boum de l’uranium, toutefois l’option pour une politique de Patriotisme économique a encouragé l’apparition des pionniers de l’Hôtellerie privé : Les Hôtels Ténéré, sabka Lahia à Niamey, Kourandaga, Damagaram à Zinder, Jangorjo à Maradi etc..

C’était l’époque où Feu Adamou Moumouni Djermakoye était aux commandes de notre Diplomatie . Il a bataillé opiniâtrement pour obtenir la tenue de la Conférence de l’OCI au Niger.

Encore une fois m c’est donc au regard de son Histoire, qu’il nous semble légitime de considèrer l’Hôtel Gaweye comme un Patrimoine national à sauvegarder ; et également pour des raisons de souveraineté en matière d’accueil de Grands Hôtes d’Etat.

Dans c propos nous ne reviendrons pas sur les apports inestimables de la Grande Dame à la promotion du Tourisme au plan national et international, sa contribution à la Formation aux métiers de l’Hôtellerie, sa participation à différentes causes d’intérêt national ( Fêtes Tournantes , soutien au Sport , aux Artistes ) .

Ce qui nous intéresse en l’occurrence e c’est de souligner les efforts accomplis par une Equipe managériale nigérienne, pour maintenir haut le Flambeau de l’Hôtellerie nigérienne, dans un contexte ou de grandes chaines hôtelières tentent de prendre pied au Niger .

La Grande Dame de l’Hôtellerie debout sans complexe

Récemment les Président de Guinée Equatoriale et le Président Issoufou Mahamadou y ont partagé un déjeuner.

Le Roi du Maroc lors de tous ces séjours était logé à l’Hôtel Gaweye ou le Livre d’or doit encore contenir ses propos élogieux sur la qualité de l’Etablissement.

Notre Grande de l’Hôtellerie est encore le seul Rejetable où des Banquets de la République pour des chefs d’Etat, sont servis en toute souveraineté.

Le Bénéfice le plus important lié l’existence de l’Hôtel Gaweye, et qui est méconnu de nombre de nos concitoyens, c’est la Mission de Service publique régulièrement assurée par l’Hôtel. En effet c’est le seul Etablissement hôtelier qui quel que soit l’heure , accepte de loger des Hôtes d’Etat sur simple présentation d’une Carte professionnelle d’Agent du Protocole . Les régularisations intervenant ultérieurement. Le volant moyen des impayés dus par l’Etat sont de l’ordre de 3milliards FCFA .

L’Equipe managériale a réalisé sur des années, graduellement et de façon professionnelle sur ses Ressources propres, des investissements de rénovation, d’élévation de standing.

Conjugué au professionnalisme du Personnel, cela vaut à l’hôtel les Témoignages de satisfaction de plusieurs chancelleries. Le plus récente étant celui de l’Ambassade des Etats Unis qui lui reconnait des qualités d’Hôtel de Reference.

A ces marques de reconnaissance s’ajoutent la fidélité d’Institutions Internationales comme l’UEMOA, la BOAD, la CEDEAO etc.

Bonne Fête UA 2019. Vivement d’autres Rencontres internationales, avec encore et toujours la participation de l’Hôtel Gaweye , notre Grande Dame de l’Hôtellerie .

Par Elhadj MAIGA Alzouma (Expert scientifique du Tourisme Marketing Evènementiel et des Institutions)