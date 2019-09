«L’hypocrisie et la complaisance vis à vis du statut de Kidal n’ont que trop duré», déclare Elhadji Idi Abdou…

Cette méthode relève purement et simplement du terrorisme et doit susciter une intolérance générale.

En agissant, ainsi, ils se font trahir par leurs actes et confirment, eux-mêmes, sans le savoir, ce que le Président de la République du Niger, M. Issoufou Mahamadou a dit sur le statut de Kidal. Sur cette question, le Président de la République a, parfaitement, raison et mérite d’être soutenu par tous les nigériens et tous les panafricains.

Ils viennent à travers cette pseudo manifestation de prouver à la face du monde que le statut de Kidal menace l’intégrité du territoire malien et que ceux qui administrent Kidal et les terroristes sont, comme disent les littéraires, bonnet blanc et blanc bonnet.

Tout est clair et net, à partir de cette pseudo manifestation qui parle d’un illusoire territoire d’Azawad, le statut de Kidal menace l’intégrité du territoire malien en plus de la menace sécuritaire qu’il représente pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Il revient à la CEDEAO d’agir en conséquence afin de garantir la sécurité dans le Sahel. Malgré tous les rapports et documents qui soulignent le fait que la CMA prête main forte aux terroristes, le Conseil de sécurité des nations unies peine à prendre les dicisions qui s’imposent, il est, donc, grand temps que nos pays s’assument au nom de la sécurité de leurs peuples.

Par Elhadji Idi Abdou (Contribution Web)