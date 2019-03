L’IMPUNITÉ EST UN CHOIX POLITIQUE DANS NOTRE PAYS, COMPRENONS LE BIEN

C’est vrai il n’est pas acceptable pour un citoyen de voir l’image de son pays traînée dans la boue. Avec cette affaire » Guinée-Bissau connexion », l’image de notre pays n’est pas seulement traînée dans la boue mais elle est dans le caniveau et elle y restera d’autant plus que l’impunité est un choix politique.

Souvenons nous de l’affaire Africard où l’Etat nigérien a gratuitement perdu des milliards de nos francs sans qu’aucun responsable ne soit puni, d’ailleurs les responsables en vue dans cette affaire se font promouvoir dans des institutions de la République et pas des moindres.

Des individus ayant des procédures pendantes devant la justice sont nommés et maintenus ministres de la République.

L’AN, quant à elle, proclame l’état d’impunité en refusant la mise en accusation de ministres concernés par une procédure judiciaire et la levée de l’immunité d’un député citée dans une procédure judiciaire portant sur une affaire de trafic de drogue. Trafic de drogue, c’est cela qui est au cœur de « Guinée – Bisau connexion » où un conseiller spécial du Président de l’AN est cité.

Au lieu de faire profil bas en vue d’élucider cette affaire qui porte gravement atteinte à l’image de notre pays et à certains symboles de la République, l’on s’adonne à la quête de boucs émissaires et à une honteuse fuite en avant.

Les organisations criminelles à travers le trafic de drogue, d’armes et le blanchiment des capitaux financent les groupes terroristes qui les protègent en retour. Ensemble, ils détruisent à coup sûr un pays. La même Guinée – Bisau, même si ces derniers temps elle cherche à se reconstruire, était une victime des organisations criminelles.

Tout pays qui fait de l’impunité un choix politique s’inscrit dans une auto – destruction. Les organisations criminelles ont besoin de l’état d’impunité pour s’introduire dans tous les niveaux de décisions dans un pays pour détruire l’état de droit et la démocratie.

Les mêmes causes produisent les mêmes effets, il appartient au peuple nigérien de confirmer son choix de la démocratie et de l’état de droit. La démocratie et l’état de droit sont le seul gage contre les organisations criminelles qui sont intimement liées aux groupes terroristes (les trafics de drogue, des armes et le blanchiment des capitaux financent le terrorisme).

Ces organisations criminelles se servent de l’impunité pour prendre un pays en otage avant de le réduire à ce qu’était la Guinée – Bisau.

Seul le peuple souverain peut mettre fin à l’impunité ! La solution ne saurait provenir de celui qui a créé le problème. Peuple nigérien réveilles – toi, cela n’arrive pas qu’à la Guinée – Bisau !

Le Peuple nigérian a fait le choix de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, peuple nigérien, il te revient de te prononcer sur l’impunité !

Par Elhadji Idi Abdou