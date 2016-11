Litige foncier de Saga Gorou: vers une reprise de l’opération de démolition des maisons

Nous sommes maintes fois revenus sur cette affaire à travers ces colonnes. Nous avons décidé d’y revenir cette semaine encore à cause du dilatoire interminable auquel s’adonnent les occupants illégaux qui ont construit leurs maisons sur le domaine champêtre appartenant aux héritiers de Farakoye Bondanou.

Lequel domaine a été morcelé en parcelles et vendu par le chef de village de Saga Gorou l’insu des ayants droits. Le litige entre ces derniers et le chef de village a connu un traitement judiciaire à l’issue duquel les héritiers de Farakoye Bondanou ont gagné le procès au niveau de tous les degrés de juridiction. Jusqu’en cassation. Sur le plan juridictionnel, l’affaire est donc définitivement close depuis 2012.

Les ayants droits ont même engagé une opération de démolition des maisons construites sur le domaine par l’entremise de leur huissier. Mais grâce à des interventions, l’opération a été vite interrompue et un terrain d’entente entre les parties avec le concours des responsables du conseil de ville de Niamey. Hélas, les clauses de l’entente n’ont pas connu un début d’exécution à cette date à cause de la mauvaise volonté des responsables du conseil de ville et le jeu de dilatoire sans fin auquel s’adonnent les familles ayant construit leurs maisons sur le domaine privé.

Devant cette situation, l’huissier des héritiers Farakoye Bondanou, fatigué d’être traîné en longueur, a finalement décidé de reprendre l’opération de dé- molition des maisons, en faisant parvenir récemment au comité mis en place par les propriétaires des maisons une sommation de déguerpissement en bonne et due forme. Ladite sommation était assortie d’un délai de 3 jours qui est depuis lors expiré. La difficulté à laquelle il s’était retrouvé confronté était la mise à sa disposition d’éléments de la force publique pour l’assister dans l’accomplissement de sa mission.

De source proche du dossier, l’on aurait invoqué à l’huissier les troubles prévalant dans le secteur de l’éducation actuellement pour justifier la non disponibilité dans l‘immédiat de la force publique. Dans la même période, le comité des propriétaires des maisons aussi a approché l’huissier pour lui demander de surseoir à l’opération en attendant l’issue d’un nouveau procès qu’il a intenté concernant le dossier.

Un nouveau procès pour aboutir à quoi alors que tous les degrés de juridictions avaient tranché précé- demment en faveur des héritiers de Farakoye Bondanou ? Du reste, un baron du régime, qui dispose aussi des maisons sur le domaine, a déjà suivi cette voie pour se voir débouté par la justice. En somme, les propriétaires des maisons veulent user de cette tactique pour retarder longuement l’opération. Mais l’huissier, qui a le droit de son côté et qui dispose de tous les documents y afférent, ne veut plus se prêter à ce jeu.

Il est résolument déterminé cette fois à aller jusqu’au bout pour faire rentrer les héritiers du domaine champêtre illégalement vendu dans leur droit.