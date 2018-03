L’Afrique, berceau de l’humanité, a donné au monde l’une des plus brillantes et merveilleuses de ses civilisations, à savoir l’Egypte antique. Ce livre, avec force détails et arguments, tranche la polémique sur les Egyptiens anciens et montre que, bien avant eux, il y eut d’abord la Nubie antique en guise de civilisation pionnière dont l’Egypte antique a finalement hérité.

L’histoire de l’Égypte antique est indissociable de celle des peuples de la Vallée du Nil et en particulier ceux de la Nubie. Cet essai tourne et retourne les pages de l’histoire de l’Afrique antique pour inscrire la naissance de la brillante et extraordinaire civilisation pharaonique dans le prolongement des pionniers de la Nubie.

Faisant appel à toutes les sciences et connaissances disponibles, l’auteur aborde, avec méthode et argumentation, le sujet tout aussi passionnant que polémique de l’origine des Égyptiens anciens. En apportant au surplus à ce débat vieux de plusieurs siècles et qui a la vie dure, des éléments nouveaux tant du point de vue linguistique que philologique. Et de conclure, comme par le passé sans laisser de doute possible, à l’origine franchement négro-africaine des Égyptiens anciens.

Journaliste et écrivain, Marcus Boni Teiga est aussi l’un des antiquisants et meilleurs spécialistes des études nubiennes. Il a été Lauréat du Prix international Imhotep en 2014 au Salon du Livre Panafricain de Bruxelles pour l’ensemble de son œuvre sur la Nubie antique et Lauréat en journalisme de la Fondation Reuters en 1994.

Le livre L'EGYPTE ANTIQUE ET LA VALLEE DU NIL : L'histoire cachée de l'origine négro-africaine des Égyptiens anciens

