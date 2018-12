L’ombre du prêtre italien enlevé en septembre a plané sur la célébration du Noel à Niamey

Des fidèles chrétiens, plus d’un millier sont retrouvés autour de l’Archevêque Mgr Laurent LOMPO à la Cathédrale de Niamey pour célébrer mardi la fête de nativité ou noël en présence notamment du Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des Affaires coutumières et religieuses, M.Bazoum Mohamed.

Des diplomates, des membres du conseil islamique y ont assisté.

L’Archevêque de Niamey a indiqué dans son homélie que ‘’nous fêtons Noel dans un climat de joie d’une part et d’autres part avec des difficultés que nous connaissons tous. « Nous avons été gratifiés d’un hivernage plus satisfaisant que les années passées. Dans plusieurs régions de notre pays, les récoltes ont été abondantes tant au niveau vivrier que fourrager.

Un effort d’embellissement de nos villes à l’instar d’autres pays de la sous régions. Une volanté ferme de dialogue au niveau de la classe politique pour l’intérêt général du pays », a-t-il souligné. Mais à coté de ces joies, a-t-il continué, « nous avons d’énormes difficultés en face de nous, qui perturbent notre vie tant aux niveaux social, religieux, politique et économique ». L’archevêque a notamment rappelé l’enlèvement du prête Pier LUigui Maccalli de nationalité italienne en mi septembre dans la zone frontalière avec le Burkina.

Le ministre d’Etat M. Bazoum Mohamed est venu témoigner de la volanté du gouvernement à œuvrer pour un Niger épris de paix et de tolérance. « Aussi minoritaires que vous soyez ici au Niger, vous n’en êtes pas moins des citoyens à part entières » , a estimé le ministre d’Etat, avant de soutenir que nous avons les mêmes repères et les mêmes valeurs. Le ministre a ensuite exprimé son sentiment envers le père Pier Luigi, enlevés par des ‘’bandits’’, ces des personnes « qui ne partagent pas nos valeurs communes ».

Il a ensuite eu une pensée a l’endroit des familles de tous ceux qui ont été victimes de « cette frénésie de la mort portée par des hommes qui se réclament de Dieu, qui pourtant en sont très loin ».

Depuis 2015, Le Niger est confronté à des attaques perpétrées dans certaines parties par des groupes se réclamant de l’islam.

La grande majorité des Nigériens est de confession musulmane mais la constitution du pays consacre la séparation de l’Etat et de la religion.

Par Agence Nigerienne de Presse