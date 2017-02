L’ONC écrit a Tamtam info. Notre réponse en bas de page…

Le Président de l’ONC Mr. Abdourahamane OUSMANE a écrit une lettre a l’administrateur de Tamtam info l’invitant a prendre les dispositions techniques afin de filtrer les propos injurieux, diffamatoires et portant atteinte a la dignité des personnes. Nous publions ci-dessous la lettre de ONC et la réponse Tamtam info et réaffirmant notre souci constant du respect de l’honneur des nos compatriotes, mais aussi notre attachement aux libertés citoyennes et a la démocratie…

Il nous a été donne de constater ces derniers temps, la publication lors des différents fora sur votre site, de propos injurieux, diffamatoires et portant atteinte a l’honneur, a la dignité et a la vie privée des citoyens.

En tant que promoteur et administrateur de ce site, vous avez la possibilité technique de filtrer et d’autoriser les commentaires et les propos qui y sont diffuses par les internautes qui participent à son animation.

Aussi, je vous rappelle que vous êtes seul responsable du contenu diffuse sur le site.

C’est pourquoi, je vous invite instamment à mettre fin a une pratique qui contrevient a la loi et a la déontologie de la profession du journaliste.

Je vous prie de recevoir Monsieur l’Administrateur, mes salutations distinguées.

Objet : Forum Tamtam Info.

J’accuse réception de votre lettre PONC/SG en date du 16 Juillet 2010 attirant mon attention sur des « propos injurieux, diffamatoires et portant atteinte à l’honneur, à la dignité et à la vie privée des citoyens » dans la section Forum de Tamtam info.

Permettez-moi de vous remercier pour cette contribution qui aidera sans nul doute dans nos efforts constants de recherche d’une meilleure qualité de notre site.

Comme vous le savez sans doute, Tamtam info existe depuis 2003, et depuis lors il a connu plusieurs mutations allant dans le sens d’une plus grande qualité des services qu’il offre.

Notre souci était, à la création de ce site, d’apporter l’information sur notre pays à sa diaspora vivant un peu partout dans le monde.

Plus tard, nous avions ressenti chez nos compatriotes et les amis de notre pays le besoin d’échanger sur les grands sujets de l’actualité du monde en général et du Niger en particulier. D’où la création du Forum pour aider à recueillir des réactions et susciter des débats constructifs.

Nous sommes aujourd’hui fiers de constater les progrès enregistrés depuis la création de cet espace utile pour les Nigériens et leurs amis. Des milliers de citoyens le visitent chaque jour, soit pour y lire les nouvelles, soit pour échanger avec d’autres, ou même y faire part de leurs sentiments et ambitions pour notre Niger. Ceux qui le fréquentent ne sont plus que les membres de la diaspora. Nombreux sont les citoyens résidant au pays qui en ont fait leur principale source d’informations.

Nos responsabilités se sont accrues d’autant : assurer la qualité du service, respecter et aider à promouvoir les libertés des citoyens, mais aussi protéger les valeurs fondamentales de notre pays et la vie privée de tous.

Ce travail, nous l’accomplissons sur les trois produits de notre site :

1) Nous ne publions que les journaux Nigériens déjà en kiosques (pas les maquettes) dont nous avons les autorisations des ayants droit. Nous publions aussi des articles des journaux étrangers qui ne souffriraient pas des mêmes préjugés dont sont souvent victimes ceux de nos compatriotes.

2) Nous publions des « contributions » individuelles, des déclarations ou communiqués de presse que nous proposent des citoyens. Ici notre travail consiste à nous assurer de l’authenticité et/ou de la pertinence de la contribution avant publication.

3) Le forum. Il y en a deux sur le site : ceux-ci consistent essentiellement en réactions des citoyens au bas d’un article (journaux, contributions, communiqués de presse ou déclarations) et les débats citoyens se déroulant dans une rubrique du site intitulée « Forum Tamtam info ». Le travail de contrôle s’exerce particulièrement à ce niveau. Des citoyens volontaires (que nous remercions vivement ici) font ce travail. C’est un travail délicat qui exige disponibilité et vigilance.

En tant que service citoyen, nous avons constamment voulu garder l’équilibre du site. De 2003 à cette date, le pouvoir, l’opposition, la société civile et même des simples citoyens ont eu librement accès à notre site, tant qu’ils ne violent pas les règles générales édictées et rappelées régulièrement sur le site.

Nous le faisons parce que nous croyons au caractère sacré des libertés citoyennes, nous croyons à l’efficacité des libertés dans le progrès des sociétés et le développement des pays. Nous croyons au rôle important que joue l’information dans la formation de la citoyenneté, dans l’action des décideurs.

Entre la facilité qui consiste à refuser aux citoyens de s’exprimer sous prétextes que certains de nos compatriotes font preuve d’immaturité, et le travail harassant et soutenu du contrôle de qualité, nous avons choisi la dernière option plus respectueuse de nos compatriotes et des intérêts de notre pays. Nous n’avons cesse de demander aux compatriotes de ne pas décevoir le respect qui sous-tend la suppression du délit de presse.

Dans ce travail de formation de la citoyenneté, du renforcement des valeurs démocratiques et de la bonne gouvernance, nous osons compter sur le concours de tous. Aussi nous ne cesserons d’affiner notre vigilance.

C’est pourquoi, Monsieur le Président, nous recevons positivement votre lettre et émettons humblement le vœu de continuer à recevoir de votre auguste institution toute observation sur des manquements éventuels de Tamtam info et tout conseil qui permettrait d’améliorer nos prestations toujours au service bien compris de notre pays.

Veuillez agréer, Monsieur le Président de l’ONC, l’expression de ma haute considération.

