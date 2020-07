L’ONG, Al Usra , la famille en Arabe réhabilite les salles de laboratoire et offre des tabourets au CEG5 de Niamey

Share on Twitter

Share on Facebook

L’ONG, Al Usra (la famille en Arabe) a procédé ce matin à une remise symbolique des tabourets pour le laboratoire du CEG 5 de Niamey. La cérémonie officielle de cette remise, présidée par le président de l’ONG, M. Mahamane Hadi Mahamane Nagody, a vu la participation de plusieurs membres de la Usra (dont le Ministre de l’Industrie, M. Amirou Zanaidou), les responsables de l’éducation secondaire, ceux du CEG 5, les parents d’élèves et plusieurs élèves dudit établissement.

Cette cérémonie entre dans les cadres des activités sociales initiées par cette ONG nouvellement créée par des anciens élèves du CEG 5 des années 80. Elle vise à appuyer cet établissement scolaire au moment où l’Etat fait face à de nombreux défis les uns plus urgents que les autres.

Pour le Président Mahamane Hadi, c’est un juste retour de l’ascenseur. En effet, dans les années 80, le CEG 5 de Niamey les a façonnés pour devenir ceux qu’ils sont aujourd’hui. Il est donc de leur devoir de se rappeler tous les bienfaits de l’éducation reçue au sein de cet établissement franco-arabe et de donner en retour quelques appuis au collège afin d’aider leurs frères et sœurs actuellement en formation au sein de l’établissement.









Selon lui, c’est cela le sens de changement de mentalité tant prôné par les autorités. Chaque Nigérien peut aider l’Etat selon ses moyens et laisser cette attitude rétrograde de tout attendre de l’Etat. Ceux qui sont arrivés au bout de l’échelle doivent tendre leurs mains généreuses vers ceux qui sont en bas, a souligné Mahamane Hadi.

Il a enfin exhorté les élèves à donner le meilleur d’eux-mêmes afin qu’ils soient des modèles du Niger de demain.

Pour sa part, le porte-parole de la Usra, M. Adam Elh Ousmane après avoir rappelé les objectifs de la création de la USRA a indiqué que la cérémonie d’aujourd’hui est la nième qu’organise l’ONG au profit du CEG 5. En effet, après une visite guidée au sein de l’établissement, lors d’une cérémonie organisée par la USRA au profit de leurs anciens formateurs, l’année dernière, les membres de l’ONG ont constaté que les salles de laboratoire de ce grand établissement étaient à l’abandon et les élèves ne pouvaient plus suivre les cours pratiques de certaines matières.

C’est ainsi, qu’ils ont pris l’engagement de réhabiliter dans les meilleurs délais ces salles de labo. Ils ont entièrement repris la tuyauterie, l’électrification, le colmatage de certaines brèches, etc. Une fois ces travaux réalisés, une des deux salles est devenue opérationnelle et l’autre salle manquait de tabourets et de climatisation.

La cérémonie d’aujourd’hui entre donc dans le cadre de la concrétisation de cette promesse (fourniture de tabourets et réhabilitation de la climatisation). M. Adam Elh Ousmane n’a pas manqué aussi de citer la fourniture par la USRA des bavettes, gel alcoolisé et autres kits pour aider les élèves à se protéger contre le COVID 19.

C’est en tout une enveloppe d’environ 3 millions de FCFA collectée auprès de ses membres que la USRA a mis à la disposition du CEG5. M. Adam Elh Ousmane a promis au nom de la USRA d’autres appuis au CEG 5 et à d’autres établissements franco-arabes dans un avenir proche.

Le Directeur du CEG 5 a d’ailleurs dans son intervention vivement remercié la USRA pour ses appuis multiformes et sa sollicitude envers son établissement, « leur établissement ».

Grâce à la USRA a-t-il affirmé , nous étions, le seul établissement public à avoir reçu autant de matériels de lutte contre le COVID 19, en dehors de celui octroyé par l’Etat..

Le président des parents d’élèves s’est également réjoui de la tenue de cette cérémonie et a exhorté les élèves à emboiter le pas à leurs devanciers.

Une remise symbolique d’un tabouret par le vice –président de la USRA, Dr Ousmane Zanaidou au Directeur du CEG 5, M. Kaomi a clos la cérémonie.

Par Namalka Bozari (Contribution Web)