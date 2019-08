L’opération Mai Boulala a repris de plus belle…





L’opération mai boulala enclenchée par le président de la république Issoufou Mahamadou a repris de plus belle sur l’ensemble du pays.



Ainsi après le dépôt des rapports de plusieurs inspections, une vague d’arrestations est entrain d’être menée.



Des maires, vice maires, receveurs, agents municipaux, fournisseurs véreux etc ont été interpellés et seront acheminés vers niamey où la police judiciaire a été chargée de mener l’enquête.



Selon plusieurs sources, après les mairies, les rapports des différentes entreprises publiques et sociétés d’état seront épluchés et tous ceux qui seront pris la main dans le sac rendront gorge.

Les différents ministères et autres institutions de la république n’echapperont pas à cette vague.



Nos sources nous indiquent que le président issoufou mahamadou est déterminé a mener à bien son opération mai boulala. Les prochains jours seront très chauds pour les malfrats au col blanc.



Nous y reviendrons beaucoup plus en détail dans nos prochains articles.



Par Ibrahim Aghali (Web Contributeur) Tamtaminfo News