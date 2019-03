L’ordre des architectes veut être associé dans les grands chantiers en cours

Le Président de la République Issoufou Mahamadou a reçu en audience, en fin d’après-midi de ce lundi 04 mars 2019 le Conseil National de l’Ordre des architectes du Niger.

A sa sortie d’audience, le Vice-Président du Conseil National de l’Ordre des architectes du Niger M. Moutari Dambaba a déclaré à la presse qu’ils ont échangé ’’sur un certain nombre de points, dont le premier, dit-il, ce que nous lui avons présenté le Conseil qui est en place depuis une année, le deuxième, nous lui avons exposé les différents points de notre plate-forme du Programme qui est entrain d’être mis en place et du Salon qui fût l’aboutissement dans l’année 2018 de ce programme de la 2ème année’’.

’’ Nous avions parlé des différents projets d’infrastructures en place notamment, du Programme de la Renaissance II, dans lequel vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a énormément de projets en cours et à venir et dans lequel, le Conseil National de l’Ordre souhaiterait retrouver la place qui est la sienne à savoir être un acteur majeur dans l’acte de bâtir au Niger’’ a-t-il ajouté.

’’Vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a dans quelques mois un Sommet de l’Union Africaine (UA)qui doit se tenir pour lequel il y`a un certain nombre d’infrastructures majeures qui sont entrain de se construire dans lesquelles, malheureusement nous ne sommes pas toujours partie prenante, aussi nous avions tenu à attirer l’attention sur le fait qu’il faudrait à l’avenir songer à ce que nous fassions partie intégrante de ces projets d’infrastructures afin de pouvoir créer justement sur un plan local des champions qui pourront competir au delà des frontières nationales’’ , a exprimé Moutari Dambaba.

’’Pourquoi nous faisons le parallèle de cela, pousuit-il, c’est pour venir un peu sur un point où, le Niger est en phase avec cette notion d’ouverture, vous n’êtes pas sans savoir que le Niger est en fait porteur d’un projet de Zone de Libre Échange Africaine pour lequel nous applaudissons et pour lequel nous souhaiterions pouvoir disposer au moment opportun d’entreprises extrêmement compétitives et relèvant en ce qui nous concerne des services d’architecture et d’ingéniérie afin que nous puissions valablement nous défendre sur notre terrain et pouvoir exporter un peu nos compétences ailleurs’’.

’’Ceci dit, nous avions trouvé une oreille attentive auprès du Président de la République concernant les différents points que nous avions abordés avec lui et il a promis d’y apporter très rapidement des solutions afin que nous puissions continuer à travailler en toute sérénité et porter haut le flambeau du métier d’architecte au Niger’’ a conclu le Vice-Président du Conseil National de l’Ordre des architectes du Niger.

Plusieurs travaux d’infrastructures sont en cours au Niger dans la perspective du sommet de l’union Africaine en juillet prochain à Niamey.

Par Agence Nigérienne de Presse