Lorsque Guri affirme que la mauvaise situation économique du Niger est due au contexte économique mondial

Nous avons bien constaté que les nigériens ont marché dans le calme pour demander une amélioration de leur condition de vie, de leur bienêtre – et de plus, ont réclamé une bonne gestion de l’Etat tant au niveau de la gouvernance politique que des finances et politiques publiques. Ayant appréhendé l’ampleur de la marche citoyenne, on voit bien qu’elle surpasse le cadre politico-politicien car le bienêtre concerne toutes les composantes de la nation.

Le comble est que certaines personnes tentent de minimiser l’envergure de cette mobilisation populaire pour tromper davantage la mouvance présidentielle ou le réconforter dans ses choix de politiques publiques, même si ces dernières ne sont pas toujours meilleures.

D’autres imputent exclusivement les conditions économiques difficiles du Niger au contexte régional et international. Dans ce lot, on trouve naturellement les gens de la mouvance présidentielle – et récemment le DG de l’ONEP dans un de ses éditoriaux.

Notre raisonnement est tout autre, parce que la conjoncture économique du Niger ne saurait s’expliquer du simple fait de la contraction de l’économique mondiale – avec ses corollaires tels que la baisse des cours des matières premières. Pour beaucoup de nigériens : universitaires, énarques, techniciens, agriculteurs, commençants, étudiants…, la mauvaise situation de l’économie nigérienne reste en partie liée à la gouvernance de Guri dans ses choix de politiques publiques et sa gestion des finances publiques.

Dans son éditorial, le DG de l’ONEP (la Présidence de la République également) parle avec insistance que 10% du PIB sont investis dans les dépenses militaires. Dans nos écrits précédents, nous lui avons déjà attiré son attention sur son ratio, qui frise le « faux ». A le croire chaque année, le Niger dépense plus de 470 milliards de FCFA dans le secteur militaire, car ce montant équivaut à 10% du PIB.

On regrettera tout simplement cette manière délibérée de relayer des chiffres de la part du Guri et de ses « défendeurs » sans avoir une idée réelle et littéraire de ce ratio. En revanche, même si nous reconnaissons des insuffisances en matière d’investissements en matériels militaires, globalement, nous admettons aussi que le Niger n’a pas failli dans la sécurisation du territoire – ce faisant, grâce à l’abnégation des FDS.

Lorsque la mouvance présidentielle attribue la situation économique désastreuse du Niger au contexte mondial, nous leur rappelons que la gestion du Guri est tout aussi responsable et comptable. En effet, l’arrivée de Guri au pouvoir coïncidait avec les facilités de prêt dont bénéficient les pays africains. Nous nous sommes endettés d’une façon élevée à plus de 52% du PIB, le fameux prêt d’Exim Bank (2 milliards de dollars) en est une parfaite illustration. Et quel investissement productif, avons-nous réalisé avec ce prêt ?

En réalité, aucun investissement productif n’a été effectué. Tout en restant dans le même corpus, Alpha Condé de Guinée a aussi bénéficié d’un montant similaire auprès de la même institution Exim Bank, il a eu l’intelligence de construire le barrage de Kaleta. Issoufou Mahamadou a été à l’inauguration de ce barrage, a même félicité Alpha Condé et a surtout affirmé que Alpha Condé est rentré dans l’histoire avec la construction de cet édifice.

Sachant que le Niger, comme la Guinée, a bénéficié du même montant d’Exim Bank, que peut-on dire de Issoufou Mahamadou quant aux choix de politiques publiques dans l’utilisation du prêt d’Exim et d’autres ? En ce qui concerne, des prêts de ce genre, on en bénéficie rarement, peut-être tous les 25 ans, malheureusement, le Niger n’en a pas bien usé pour booster ses secteurs productifs.

Durant toute la première mandature, certains choix de politiques publiques laissent à désirer – et ont surtout gaspillé les ressources du Niger sur fond de corruption, d’achat de conscience, de surfacturation, etc. Nous répondons à certaines personnes de la mouvance que la crise des finances publiques est également du fait de la mauvaise allocation des ressources financières du Niger.

Sans être exhaustif dans l’énumération des manquements, nous pouvons souligner le fameux chemin de fer, l’avion présidentiel à 17 ou 23 milliards, le coût exorbitant des infrastructures, notamment le premier échangeur à 14 milliards, le trafic de pétrole à la SORAZ, l’incongru prêt de 50 milliards de Congo, la corruption des députés pour influencer leur vote, les surfacturations et d’autres. Cette horrible gestion des finances publiques a atrophié en partie les ressources du trésor public.

Certains partisans du pouvoir diront que beaucoup de réalisations ont été effectuées par Guri, mais les économistes, les financiers, les administrateurs, les spécialistes du développement, les ingénieurs….reconnaissent également d’énormes ratés dans l’utilisation des ressources fiscales et des prêts quant à leur utilité productive et économique pour le pays. Parmi ces gens, certains révèlent ouvertement ces ratés, d’autres le murmurent à voix basse ou en leur for intérieur car ils sont peut être proches du pouvoir ou ont leur propre raison.

Enfin, la deuxième mandature de Guri a commencé avec une mauvaise utilisation des ressources financières : 43 ministres, la pléthorique de conseillers à la présidence, 171 députés nationaux, la création d’un poste de haut représentant du président de la république avec un fonds politique de plus de 300 millions/an, sans oublier les dépenses de fonctionnement de son institution. Or, toutes ces de dépenses superflues contribuent à handicaper les ressources du trésor public, donc à aggraver la situation économique du Niger.

Les conséquences de cette crise de ressources financières sont le doublement des droits de douanes sur les véhicules importés et d’autres biens d’équipements, le gel des indemnités des fonctionnaires, la révocation des agents recrutés, les coupes budgétaires dans les secteurs sociaux, le non-paiement des enseignants contractuels, etc. Moralité : la population subit les hausses fiscales, la cherté de la vie et la pauvreté. Nous pensons que si les prêts ont été bien investis dans des secteurs économiques productifs, il y aurait un retour sur investissement, de même si les recettes fiscales et les prêts ont été utilisés efficacement et objectivement, il n’y aurait pas de difficultés accrues des ressources du trésor public.

Autant nous sommes d’accord que le contexte économique mondial ou encore la situation sécuritaire national font pression sur nos ressources financières, autant nous affirmons que la mauvaise gestion des prêts, des ressources financières et certains choix de politiques publiques ont fait qu’aggraver la situation économique et financière nationale.

Cependant, il n’est jamais trop tard, la réussite de Guri impose une réorientation des politiques publiques et surtout une gestion orthodoxe des dépenses de l’Etat.