Loterie Nationale: La Directrice Générale honorée

Le 22 Décembre 2012, reste à jamais fixer dans la mémoire de l’ensemble du personnel de la Loterie nationale du Niger (LONANI), car ce personnel dis-je, avait au cours d’une cérémonie solennelle tenue dans l’enceinte de la dite société, décerné un témoignage officiel de satisfaction à Mme Talata Doulla, directrice générale.

Ce témoignage officiel de satisfaction est le résultat du travail bien fait, il marque la reconnaissance de tout le personnel. Ainsi selon le représentant du personnel qui a remis le témoignage au nom de l’ensemble de tout le personnel de la société, cette consécration est le fruit de la gestion exemplaire de la société, qui a connu une évolution nette de son chiffre d’affaire et une maîtrise efficiente de ses dépenses mais aussi le climat bon à vivre installé par la DG depuis son arrivée. En rappel pour l’année 2012, la société a dépassé largement ses prévisions en terme de mobilisation des ressources ce qui l’a fait l’une des plus performantes sociétés au sein du réseau des loteries africaines.

Ainsi, la Directrice Générale pour mieux sécuriser les recettes a amener beaucoup d’inovation. La loterie nationale du Niger a retrouvé désormais ses lettres de noblesses, toutes ces lettres de noblesses avec à sa tête la directrice générale Mme Rahamatou Talata Doulla, une battante qui fait désormais de cette société une fierté nationale. Les résultats parlent d’eux-mêmes, la gestion se fait dans des conditions de transparence totale, ce qui fait que les économies engrengées par la LONANI sont montées d’un cran. Aujourd’hui avec l’information la Loterie Nationale du Niger rentre dans le rang restreint des Loteries d’Etat africaines ayant informatisé l’exploitation de leur PMU, pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante et faire face à un environnement de jeux très évolutif.

Ainsi, l’automatisation du PMU, tout en effaçant les risques et difficultés liés à l’exploitation manuelle, projette la LONANI dans une ère de développement plus grand, et profitable pour tous. La LONANI a déployé un savoir faire technique et managérial efficace pour atteindre ses objectifs. A cet effet, ledit projet a été conçu pour offrir deux innovations. *La première est relative à l’informatisation du PMU, dont la vente et le traitement se feront désormais de manière automatique. Les bénéfices de cette innovation sont nombreux, on peut citer:

le gain de temps; la vente se fera dorénavant jusqu’à 10 mn avant la course, au lieu d’une(l) heure et les résultats sont connus et diffusés seulement une (1) heure après l’arrivée de la course, contre parfois plus de six (6) heures; de la sécurité du jeu et la possibilité d’extension du réseau; les risques d’erreurs sont réduits sinon éliminés et le matériel permet la vente sur tout le territoire national, dès lors qu’il y a le réseau de téléphonie adéquat Ainsi, le nombre de points de vente va passer de 314 à 500, soit un accroissement de près de 60%, quand le projet va atteindre sa vitesse de croisière, dans quelques mois.

* La deuxième innovation concerne le lancement d’un nouveau produit de paris en salles, appelé Kalékalé en direct Dans des espaces aménagés (grand public et VIP) dénommés EKD (Espace Kalékalé en Direct), les parieurs suivent in situ, sur de grands écrans, les courses sur lesquelles ils ont misé et se font payer immédiatement en cas de gain. Plusieurs courses sont programmées dans la journée. D’ores et déjà, trois salles sont apprêtées dans la ville de Niamey.