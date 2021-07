L’Union Africaine rend hommage à l’ancien Président la République du Niger: La consécration africaine

La capitale historique (Accra) du pays de Kwamé NKRUMAH (Ghana) a abrité, le vendredi 16 juillet dernier, une cérémonie d’envergure internationale. Il s’agit du dévoilement du buste à l’effigie en l’honneur de l’ancien Président de la République du Niger, SE. Issoufou MAHAMADOU.

En effet, le buste à l’effigie en question est une statue construite au Secrétariat de l’AFCFTA à Accra. Cette statue commémore le leadership et la vision panafricaine de S.E. Issoufou Mahamadou, qui a permis la réalisation de l’AfCFTA. Ce geste hautement salué de par le monde, vient s’ajouter à la longue liste élogieuse des sacres et de leadership du grand artisan de la Zlecaf, SE. Issoufou MAHAMADOU.

Sur invitation du Président ghanéen SE. Nana AKUFO-ADDO, plusieurs Chefs d’Etat ont effectué le déplacement sur Accra, notamment, le Président de la République du Niger SE. Mohamed BAZOUM, Les présidents du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé Eyadéma, du Nigeria, Muhammadu Buhari, du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, et de la République démocratique du Congo, Felix Tshisekedi, etc. afin de soutenir le président Akufo-Addo dans sa volonté d’honorer l’ancien président du Niger, Issoufou Mahamadou, pour sa contribution à l’établissement de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Lors de la cérémonie de dévoilement, l’ancien Président de la République du Niger et champion de la zone de Libre Echange Continentale Africaine ZLECAF a dans un style très modeste et d’humilité, prononcé une importante allocution pleine de sens et de sagesse.

Très actif et inspiré s’agissant du panafricanisme et de l’intégration africaine, le Président Issoufou Mahamadou s’était fait remarquer par son leadership tout au long de ses dix (10) à la tête du Niger. Et c’est le travail, remarquablement, abattu par l’ancien chef de l’Etat s’agissant de la mise en place de la Zone de Libre – échange Continentale africaine (ZLECAF) qui a été reconnu et qui lui a valu la célébration intitulée Honouring a True AFCFTA Champion à Accra au Ghana où l’effigie de l’ancien Président du Niger côtoie celle de Kwamé N’KRUMAH. Même après les dix (10) ans de service rendu à son pays, le Président Mahamadou Issoufou continue à marquer positivement l’image du Niger. Ce sont le Niger et son peuple qui sont honorés, aujourd’hui, vendredi 16 juillet 2021 au Pays de Kwamé N’KRUMAH, tous les nigériennes et nigériens doivent être fiers et se sentir honorés.







En effet, le Président Issoufou Mahamadou a exprimé sa profonde reconnaissance à son frère et ami, SE. NANA AKUFO ADDO, Président de la République du Ghana, au Peuple et au Gouvernement Ghanéen pour l’accueil chaleureux et les excellentes commodités mises à leur disposition durant son séjour. « Je salue la parfaite organisation de la présente cérémonie d’inauguration d’une statue que le Secrétariat Général de la ZLECAf, l’Afreximbank et de la CEA, sous l’autorité de l’Union Africaine, ont décidé d’ériger en mon honneur, ici à Accra, au siège de la ZLECAf. J’ai donc une double satisfaction d’avoir été distingué et de recevoir cette distinction ici à Accra, la Mecque du panafricanisme » se réjouit le lauréat du Prix Mot Ibrahim 2020.

En lieu et place, le champion de la ZLECAF (zone de Libre Echange Continentale Africaine) a dédié la distinction faite en son honneur à toutes les générations de panafricanistes et au peuple nigérien en particulier.

« En m’honorant, vous honorez le peuple nigérien que j’ai eu l’honneur de diriger pendant dix ans. Je lui dédie cette distinction en même temps je la dédie à toutes les générations de panafricanistes, notamment aux pères fondateurs qui, dès l’accession de nos pays à l’indépendance, avaient uni leurs efforts pour créer, en 1963, l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA).

Par ailleurs, le Président Issoufou Mahamadou a rappelé que la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAf) n’aurait jamais vu le jour sans la forte volonté politique et le soutien de l’ensemble des chefs d’Etat de notre continent. Selon lui, les chefs d’Etat ont compris l’absurdité du maintien, en cette ère de globalisation, d’une Afrique balkanisée avec 84000 Km de frontières qui bloquent la circulation des personnes, des biens et des services. « Ils ont compris que notre salut est dans l’intégration. Ils ont fait preuve de leadership en définissant la vision de l’Afrique que nous voulons et les valeurs partagées qui constituent le ciment de notre unité.







En effet, les Chefs d’Etat, prenant en compte les aspirations des peuples, sont déterminés à réaliser le rêve d’une Afrique prospère, connaissant une croissance inclusive et un développement durable, le rêve d’un continent bien intégré politiquement, s’inspirant de l’idéal du panafricanisme et de l’idée maîtresse de la renaissance de l’Afrique, d’une Afrique bien gouvernée, respectueuse des droits de l’homme, de la justice et de la légalité, d’une Afrique développée par le travail de tous les Africains, une Afrique unie, résiliente et influente sur le plan international » a-t-il déclaré.

Pour que la ZLECAf atteigne ses objectifs de manière optimale, l’ancien Président du Niger précise qu’il est nécessaire de mettre en œuvre les autres projets et programmes du premier plan décennal 2013-2023 ainsi que ceux du prochain plan décennal 2023-2033. « En particulier la mise en œuvre du plan de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) permettra de surmonter la première limite au commerce intra-africain que constitue le manque d’infrastructures, manque qui induit notamment des coûts de transports et des délais d’acheminement des marchandises deux à trois fois plus élevés que ceux des autres continents. La mise en œuvre du plan d’action pour le développement industriel accéléré de l’Afrique (AIDA) donnera un contenu à la ZLECAf. (…) Le programme de développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA) permettra quant à lui de nourrir l’Afrique qui dispose de 65% des terres arables du monde non encore cultivées. Etc. » a mentionné le Champion de la ZLECAF.

Notons que les principales réalisationsdans l’aboutissement de la ZLECAF, sont entre autres, la conclusion des négociations de l’AfCFTA en tant que champion de l’UA pour l’AfCFTA, son entrée en vigueur, le lancement de la phase opérationnelle de l’AfCFTA, le début des échanges commerciaux dans le cadre de l’AfCFTA le 1er janvier 2021, et le fait d’avoir placé l’industrialisation, la libéralisation du marché, la diversification économique et l’intégration économique au centre de l’agenda de l’Union africaine.

Pour rappel, le Président Issoufou Mahamadou a entamé depuis le 2 Avril 2021; une nouvelle vie, notamment dans la gestion de la Fondation Issoufou Mahamadou (FIM) dont le but est faire la promotion de la paix, de la démocratie, du panafricanisme, du capital humain et du climat.

