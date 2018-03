L’UEMOA fait découvrir aux hommes de médias ses grands chantiers au Niger

Dosso, 28 Fv. (ANP) – l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine en collaboration avec la ‘’Maison de la Presse’’’ organise depuis ce mercredi à Dosso, une session d’information sur les réformes et chantiers communautaires au profit des journalistes des médias publics et privés et autres Chargés de communication des Ministères.



Pendant quatre jours que vont durer les travaux, les hommes de médias se familiariseront davantage avec les Institutions spécialisées de l’Union, ses objectifs généraux, les projets, programmes et les défis.

Il sera également question des chantiers financés et appuyés au Niger par l’UEMOA ainsi que l’état de leur mise en œuvre, la libre circulation des personnes et des biens, le cadre harmonisé des finances publiques et les critères de convergence.

La présente session fait suite à celles organisées au profit des Secrétaires Généraux des Régions et des parlementaires.

Dans l’allocution qu’il a prononcée à l’ouverture des travaux, le Représentant Résident de la Commission de l’UEMOA au Niger, M. Serigne Mbacke Sougou a exprimé toute la profonde gratitude de l’Union pour l’appui considérable qu’elle apporte dans la mise en œuvre des réformes, programmes et projets communautaires.

Il a rappelé que le 10 janvier dernier, son Institution a célébré ses 24 ans d’existence au cours desquels beaucoup de réformes, politiques, projets et programmes ont été mis en œuvre.

Pour M. Serigne Mbacke Sougou, les journées d’information consacrées aux chantiers de l’UEMOA au Niger contribuent ainsi à rendre plus visibles les actions mises en œuvre en faveur de l’Etat, des populations et des acteurs économiques en vue du renforcement de l’intégration. Elles permettent également, grâce aux différentes ressources réunies, d’identifier les contraintes et de recueillir les observations et recommandations pertinentes pour améliorer l’efficacité des réformes adoptées.

Après avoir évoqué le rôle que les communicateurs auront à jouer dans ce processus d’intégration, le Représentant Résident de l’UEMOA s’est dit persuadé que les échanges vont permettre de jeter un regard critique sur le processus d’intégration et aboutir à des recommandations pertinentes en vue d’améliorer la qualité des interventions de l’UEMOA et de renforcer le processus d’intégration au Niger.

Dans son discours de bienvenue, le Gouverneur de la Région de Dosso, Elhadj Moussa Ousmane s’est réjoui du choix porté à la Cité des Djermkoyes pour abriter cette session, qui, a-t-il dit, est pleine de signification.

M. Ousmane s’est dit convaincu que des échanges sortiront une meilleure connaissance de l’UEMOA et de ses chantiers au Niger, mais aussi et surtout des recommandations et résolutions intéressantes.

Du 12 au 16 février dernier, rappelle-t-on, la Représentation de l’UEMOA au Niger, avait organisé à Niamey, un séminaire d’information sur la’’ législation communautaire de la concurrence’’.

Il avait regroupé une cinquantaine de participants venus de plusieurs Ministères Techniques, de la presse et de la société civile.

Créée en janvier 1994, l’UEMOA regroupe huit (8) Etats ayant en commun l’usage du FCFA : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Togo, le Niger, le Mali, le Sénégal et la Guinée Bissau.

MA/AMC/ANP/FEV 2018