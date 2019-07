Lumana Africa : Hama Amadou assigné en justice par Noma Oumarou…

Rien ne va plus à Lumana Africa de Hama Amadou. Le feu qui couvait depuis un bon bout de temps s’est transformé en un véritable incendie et c’est le sauve qui peut. En effet, la crise a atteint un tel degré de paroxysme que l’avenir même de ce parti déjà assombri devient de plus en plus incertain.

Excédé par les coups bas et autres intrigues du gourou en fuite, les sieurs Noma Oumarou et Kalilou Tahirou ont assigné M. Hama Amadou devant la justice par Ordonnance 272 tgi /hc/ny/2019 du président du tribunal de grande instance hors classe de Niamey.

Devant l’urgence de cette requête, le président du tribunal de Niamey a ordonné à M. Hama Amadou de se présenter devant lui ce matin du jeudi à 10 heures.

Cette assignation est la réponse logique de M. Noma Oumarou, victime de lynchage médiatique de la part des partisans zélés de Hama Amadou et de tentative « d’assassinat politique », décidé par celui qui n’accepte aucune contradiction.

On se rappelle, que Hama Amadou a par simple lettre envoyée de son exil doré de Cotonou, le 19 juillet dernier, déchu Noma Oumarou de sa qualité de président par intérim du parti.

Ce énième coup d’état (la marque de fabrique de Hama Amadou) est la goûte d’eau de trop qui a fait déborder le vase. Car, les textes du parti sont très clairs, le fondateur du parti jouit de beaucoup de prérogatives et il a droit à beaucoup d’égards.

L’Article 16 du parti stipule que : Le MODEN-FA LUMANA AFRICA est un parti démocratique, panafricaniste. Son premier fondateur est celui qui en a inspiré la création et défini sa philosophie et ses objectifs politiques. Le Fondateur en est le premier membre actif et son premier membre d’honneur. En cette qualité, il est le ciment de son unité et sa cohésion. En cas de crise, il est l’un des recours, en tant que sage auquel les militants s’adressent, pour ramener la cohésion en son sein, avant l’intervention souveraine du congrès.

Le Fondateur ne préside aucun organe ou instance du Parti. Tout manquement à l’égard du Fondateur du Parti est passible de sanction dans les conditions fixées par les présents statuts.

Article 17 : Qu’il exerce ou non une fonction de dirigeant dans un organe ou instance du Parti, sa place et son rôle de pilier principal de l’unité du MODEN/FA sont garantis par les présents statuts.

Noma Oumarou étant le président fondateur du parti, (comme l’atteste ce fac-similé), il a droit a beaucoup d’égards et ne doit être considéré comme un malpropre par le président Hama Amadou.

« On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. » Cette citation de Abraham Lincoln, Hama Amadou l’aura apprise à ses dépens.

Wassalké Boukari, Almoustapha Soumayla, Oumarou Sidikou, Amadou Salifou, Tandja Mamadou, Ladan Tchiana…nombreuse est la liste de ceux qui auront goûté à la tromperie et à la fourberie de l’enfant de Youri. En toute impunité il aura planté un couteau dans le dos de tous ses alliés politiques, de ses amis, de ses mentors. Eux à chaque fois, par leur grandeur d’âme probablement, l’auront laissé s’en tirer sans jamais se plaindre chez personne.

Noma Oumarou, Seyni Mereda, Issoufou Issaka et bon nombre de ses collaborateurs actuels, ceux là même qui l’ont soutenus et suivis par monts et par vaux à travers toutes les intempéries, devaient être les prochains à goûter à la trahison de Hama. Mal lui en a pris. Pour avoir voulu instituer un statut de « Père Fondateur » avec une présidence tournante par désignation au sein de Lumana, il aura créé la révolte des vrais fondateurs de ce parti. Avec l’assignation en référé de Noma Oumarou, et la déchéance des droits civils de Hama Amadou depuis sa condamnation pour trafic d’enfants, on peut sans se tromper dire que les carottes sont cuites. Hama Amadou risque de perdre son parti et avec, les derniers soutiens politiques qui lui restaient. Comme quoi, même en politique, on ne récolte que ce que l’on sème.

LUMANA ENTRE MARTEAU ET ENCLUME

Bref, depuis la condamnation par la justice de son Président à un an de prison ferme dans l’affaire dite de « bébés importés », LumanaAfrica se trouve entre le sacrifice pour son président et sa survie en tant que parti politique.

Le président par intérim de lumana, en plus de ses problèmes judiciaires, n’a aucun charisme ni assise politique pour faire ombre au Président éternel du parti. C’est le profil idéal dont Hama Amadou a besoin pour diriger, de mains de fer, le parti, par procuration, à partir de Cotonou ou dans l’avion l’amenant à Paris, Accra, Abidjan ou même Bruxelles. Hama Amadou affectionne le vide autour de lui, Almoustapha Soumaila, wassalke Boukari et autres en savent quelque chose du temps glorieux du MNSD.

Tirant les leçons de sa malheureuse expérience du MNSD lorsque Seini Omarou surgissait du vide pour déjouer ses plans, l’éternel président de lumana choisit, soigneusement, le président par intérim, un homme effacé sans réelle assise politique et embourbé dans des procédures judiciaires qui ne saurait jamais être capable, a priori, de surmonter ses problèmes afin de nourrir une quelconque ambition. C’est la parfaite courroie de transmission des mouvements du président éternel, le véritable relais unidirectionnel entre Hama Amadou et quelques ambitieux qui éprouvent des réelles difficultés à subir le même sort, au nom de la solidarité au président, lequel président est sans ambiguïté, adepte de la théorie japonaise qui a marqué et continue à marquer les stratégies de la guerre. C’est moi ou rien, semble être le mot d’ordre du président éternel de Lumana qui a, conséquemment, mis en place un mécanisme rigide pour étouffer toute velléité à ne pas respecter la « fatwa » du président éternel, une fatwa assortie d’une stratégie de serment imposée à tous pour ignorer collectivement les lois de la République, au nom et pour le compte du président éternel du Parti.

La suspension supposée ou réelle de certains illustres ténors du parti Lumana Africa relèverait, effectivement, de ce mécanisme de dissuasion mis en place par Hama Amadou dont le président par intérim est le principal pilier.

Aujourd’hui, deux congrès distincts du même parti sont prévus le 4 août prochain à Dosso et Niamey; lequel aura-t-il finalement lieu ?

Wait and see.

Par Namalka Bozari (Contributeur Web) Tamtam Info news