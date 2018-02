LUMANA/FA : Peut-on envisager la vie sans Hama ?

Longtemps resté un sujet tabou, tôt ou tard, à longue ou brève échéance, la délicate question de la succession de Hama à la tête du Lumana/FA resurgira immanquablement, lorsque toutes les voies de recours judiciaires auront été épuisées dans l’affaire dite des bébés importés dans laquelle le président du Lumana et son épouse étaient impliqués. Pour l’instant, à Lumana, on pré- fère, allègrement, botter en touche, estimant que l’inéligibilité qui pourrait frapper leur champion en cas de condamnation définitive ne serait qu’une manœuvre politicienne du pouvoir actuel pour éliminer un concurrent sérieux dans la course pour le fauteuil présidentiel de 2021.

Pourtant, les choses se précisent de plus en plus sur l’avenir judiciaire de Hama Amadou depuis cette condamnation de la Cour d’Appel de Niamey, statuant en matière correc tionnelle, à un an d’emprisonnement ferme. La sanction a été déjà consommée par les autres protagonistes du dossier, dont l’épouse de Hama, et qui ont recouvré la liberté depuis quelques temps.

Ayant bénéficié d’un asile sanitaire entre les deux tours de l’élection présidentielle de mars 2016, Hama Amadou n’avait jamais souhaité rentrer au Niger pour faire face à la justice de son pays, préférant l’activisme international et autres raccourcis commodes pour plaider sa cause ! Au finish, ce fut du temps perdu et aussi une vaine débauche d’énergie pour lui et ses partisans.

Dépassant parfois le stade du militantisme politique pour embrasser une dimension dévotionnelle, il incarne parfaitement le culte de la personnalité à son stade le plus achevé.

Au Lumana on ne fait pas dans la dentelle, les choses étant claires, très claires même : Hama Amadou est vénéré.

En effet, l’on aura beau dire, beau chercher à comprendre, le Lumana/FA n’est pas un parti politique comme les autres, son ADN est d’une autre nature que celle qui cimente les partis politiques traditionnels. Les idées, les valeurs et les principes importent peu dans ce type de relation !

Par une sorte d’ascendant naturel, ce type de chef exerce un certain magnétisme qui irradie son entourage tout en le maintenant dans une espèce d’infantilisme dont il aurait du mal à sortir. Fondée sur l’idée de l’infaillibilité du chef charismatique qui sait tout et peut tout, cette façon de concevoir le leadership politique doit beaucoup plus à l’affect qu’à la saine raison, car très souvent tributaire de considérations subjectives.

Ce faisant, au Lumana, la place de Hama Amadou ne sied qu’à Hama Amadou, lui seul en a reçu l’investiture, et personne d’autre que lui n’en a le mérite !

Les derniers soubresauts auxquels le Lumana est en proie ces joursci en sont l’expression la plus éloquente. En effet, deux courants seraient opposés l’un contre l’autre au sein du Lumana : le premier que l’on pourrait qualifier de »réaliste » et le second de »jusqu’au-boutiste ». Pour les réalistes, incarné par le député Soumana Sanda et Oumarou Dogari, le Lumana devrait mettre sur la table toutes les options à propos de son ‘avenir.

Pour ce courant »réaliste », il serait impératif d’envisager l’avenir du Lumana dans tous les cas de figure : avec Hama ou sans Hama.

Par contre, pour le courant des irréductibles, incarné par Oumarou Noma, Hadiza Seyni et consorts, il n’existerait pas de plan B au Lumana : c’est avec Hama ou rien ! Ces derniers temps, c’est à ce duel en sourdine que l’on semble assister. Pour l’instant, les couteaux sont encore dans les gaines, mais pour combien de temps ? Dans tous les cas, le temps filant, le Lumana, quoi qu’il fasse, ne pourra pas éluder de poser la question de la succession de Hama Amadou avant 2021.

Toutes les manœuvres actuelles ne feront que reporter cette étape ultime et cruciale pour l’avenir immédiat et lointain du Lumana. Pour les »jusqu’au-boutistes », le Lumana irait aux élections avec Hama ou il n’irait pas ! Alors que, pour les réalistes, le Lumana devrait songer au pire, selon un proche de Soumana Sanda, et se trouver un candidat car un parti politique ne se limite point à un seul homme.

Les semaines et les mois à venir nous édifieront davantage sur l’option finale qui s’imposera aux Lumanistes : soutenir Hama et périr ensemble comme de véritables kamikazes, ou bien au contraire, s’en affranchir définitivement pour la pérennité du projet collectif !