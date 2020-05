L’Union Européenne Décaisse En Urgence 20,3 Milliards De FCFA En Faveur Du Niger Pour Faire Face Aux Effets De La Pandémie COVID-19

L’Union européenne vient d’approuver le décaissement d’un montant de 31000 000d’euros soit 20,3 milliards de francs CFA, en faveur du Niger dans le cadre du financement du Plan de réponse globale au COVID-19 élaboré par les autorités nigériennes.

Face à la pandémie et à ses conséquences profondes sur l’activité économique et l’accès aux services sociaux de base, l’Union européenne a convenu avec les autorités nigériennes d’anticiper le décaissement provenant de l’appui budgétaire afin d’appuyer immédiatement le plan de réponse au COVID-19 du Niger. Initialement prévu en juin 2020, ce versement sera opéré en mai 2020. Ce décaissement permettra d’aider le Niger à faire face en mettant en œuvre des mesures sanitaires, économiques et sociales. Le Niger fait actuellement face une triple crise : sécuritaire, sanitaire et alimentaire, la réponse à ces crises ayant un impact important sur la situation macroéconomique et financière du pays. Pour cette raison, l’instrument de l’appui budgétaire est le plus adapté pour assurer le flux de trésorerie nécessaire pour les dépenses prioritaires. Deux autres décaissements pourront suivre d’ici à la fin de l’année, sur la base de critères d’éligibilité générale, d’un dialogue politique et sur les politiques, axé sur les mesures de réponse aux crises, et accompagnées de mesures de soutien et de renforcement des capacités.

L’Ambassadeur de l’Union européenne au Niger, Dr. Denisa-Elena IONETE, mentionne: «En ce moment, l’appui budgétaire est l’instrument le plus adapté pour répondre au Plan Global de Réponse à la Pandémie de Coronavirus COVID 19 du Gouvernement. Ce décaissement anticipé a été possible suite au travail intense des équipes du Ministère des Finances et de la Délégation de l’Union européenne, et à un processus décisionnel extraordinaire des autorités de Bruxelles. L’anticipation de ce financement permettra de manière concrète et immédiate d’appuyer les autorités, sur base des priorités immédiates, dans la mise en oeuvre du plan de réponse avec ses trois piliers – gestion sanitaire, soutien aux populations vulnérables et gestion de l’impact économique, reconnaissant l’urgence d’assurer des dépenses critiques dans le domaine sanitaire pour prévenir la maladie et sauver des vies».

Sous la bannière «Team Europe», l’Union européenne et ses Etats Membres appuient le Niger de façon synergique et coordonnée. Le partenariat UE-Niger sortira renforcé de l’épreuve de la pandémie COVID-19. Plusieurs appuis, plus ciblés sur la santé, l’agriculture, la sécurité et la justice, ainsi que l’éducation, seront annoncés prochainement, le montant mobilisé par les institutions européennes avoisinant 200 millions euro.

Source : Délégation de l’UE au Niger