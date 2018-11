L’Union Européenne, engagée dans la lutte pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes participe au Niger à la Campagne des seize jours d’activisme contre la violence faite aux femmes

Le 25 novembre, date de la journée internationale pour l’élimination des violences envers les femmes, marque le début d’une campagne mondiale de seize jours qui culminera au dix décembre, Journée internationale des Droits humains.

Cette année, le thème de la campagne est « Orangez le monde : #HearMeToo (#ÉcoutezMoiAussi) ».

#HearMeToo (#ÉcoutezMoiAussi) recueillera et mettra en avant, durant la campagne, les voix des femmes et des filles qui ont survécu à la violence, qui défendent les droits des femmes jour après jour, et qui passent à l’action. Comme les années précédentes, la couleur orange constituera un thème clé unifiant toutes les activités qui égrèneront cette campagne. La Délégation de l’UE au Niger sera, à occasion, aux couleurs de la campagne.

Chacun et chacune est invité à rejoindre l’action en partageant des photos, des messages et des vidéos sur facebook.com/SayNO.UNiTE et twitter.com/SayNO_UNiTE à l’aide de #orangetheworld et #HearMeToo.

La lutte contre la discrimination et la violence à l’égard des femmes et des filles fait partie intégrante des valeurs fondamentales auxquelles l’Union européenne est enracinée depuis la déclaration universelle des Droits de l’Homme.

Au Niger, l’engagement de l’Union européenne pour cette cause noble est concrétisée par le financement de projets à travers divers instruments financiers comme le FED (Fonds européen de développement) l’IEDDH (Instrument européen Démocratie et Droits Humains) mais aussi par des appuis budgétaires versés directement au Trésor pour supporter les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’emploi, du développement rural, etc.

L’Union européenne s’attèle à la mise en place de l’initiative mondiale conjointe de l’UE et de l’ONU « Spotlight », d’un budget de 500 millions d’euros, (dont 250 millions d’euros pour l’Afrique et 20 millions d’euros pour le Niger). L’Initiative représente le plus important investissement jamais consenti pour éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles dans le monde entier.

A partir de janvier 2019, sera lancé le projet « Développement Economique et Social des Femmes à travers les Energies Renouvelables au Sahel » (le DESFERS), un projet régional (Sénégal, Mali et Niger) d’un coût de 7,66 millions d’euros qui permettra de faciliter à 4.650 petites et moyennes entreprises de femmes un accès à l’entreprenariat dans le secteur de l’énergie durable.

L’Union européenne reste attachée à l’égalité des genres et continue de manière inlassable à soutenir les initiatives visant à faire naître les changements transformationnels souhaités, pour un monde sans discrimination.