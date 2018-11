L’Union européenne poursuit son aide en faveur des personnes affectées par le choléra au Niger, avec 394 millions de CFA

Afin d’empêcher la propagation de l’épidémie de choléra sévissant actuellement au Niger, l’Unioneuropéenne (UE) a jusqu’à présent affecté un montant de 394 000 000 XOF (600 000 EUR) à la lutte contre cette épidémie. Ce financement de l’UE apporte une aide d’urgence indispensable aux populations les plus touchées.

Un montant de 180 400 000 XOF (275 000 EUR) a été affecté pour la prise en charge médicale dans lecentre de traitement de choléra de Maradi géré par les autorités sanitaires et l’ONG ALIMA, assurant untraitement médical gratuit. Le financement d’ALIMA permet aussi de répondre à des besoins de prévention au niveau de la communauté. L’Union européenne finance également UNICEF pour un montant de 114 553 000 XOF (174 635 EUR), afin qu’UNICEF assure le traitement d’eau pour plus de 8 000 familles et une mobilisation sociale avec les relais communautaires pour plus de 56 000personnes. Le financement de l’Union européenne à travers l’UNICEF servira également à promouvoir de bonnes pratiques d’hygiène dans 100 écoles ainsi qu’à renforcer les barrières sanitaires dans 20 centres de santé et centres de traitement du choléra.

L’Union européenne avait déjà alloué fin août 98 400000 XOF (150 000 EUR) à la Croix-Rouge pour soutenir les premières victimes du choléra au Niger.Grace à ce financement, des campagnes de sensibilisation pour informer sur la maladie, sa prévention et de la nécessité de se faire soigner immédiatement ont été menées. Ce financement de l’UE pour appuyer la Croix-Rouge nigérienne s’était fait à travers le Fond d’urgence pour les secours lors de catastrophes (DREF).

« L’Union européenne reste déterminée à aider les personnes dans le besoin au Niger. Nous continuons d’intensifier nos efforts pour lutter contre l’épidémie de choléra dans ce pays. La complaisance n’est jamais une option en cas d’urgence médicale » adéclaré le commissaire chargé de l’aide humanitaire et de la gestion des crises, M. Christos Stylianides.

Contexte

Une épidémie de choléra touche actuellement quatrerégions du Niger (Maradi, Dosso, Zinder et Tahoua) et pourrait potentiellement atteindre Niamey et Diffa. A la mi-novembre, plus de 3812 cas, dont 76 décès ont été enregistrés. Cette épidémie crée une pression supplémentaire sur le système de santé, déjà sous pression dans un contexte où les cas dedénutrition aiguë et de paludisme se multiplient.

Le choléra est une maladie dangereuse, causé par une bactérie qui vit dans l’eau et les fèces. Il se contracte facilement en ingérant ou en touchant de l’eau contaminée. Il provoque une déshydratation rapide du corps et peut tuer en quelques heures s’il n’est pas traité. Cependant, il est facile de guérir. Un patient réhydraté peut être guéri en 3 à 5 jours.

L’Union européenne, avec ses États membres, est le premier bailleur de fonds humanitaires au monde. L’aide d’urgence constitue une expression de la solidarité européenne avec les populations dans le besoin à travers le monde. Elle a pour objectif de sauver des vies, d’éviter et de soulager la souffrance humaine, et de préserver l’intégrité et la dignité humaine des personnes affectées par les catastrophes de cause naturelle ou humaine.

Au Niger, entre 2012-2018, l’Union européenne a apporté une aide aux populations du Niger de plus de 212,5 milliards de XOF au total (EUR 324 millions). La réponse humanitaire de l’UE se concentre principalement sur les besoins en matière d’alimentation, de santé, d’accès à l’eau, de protection et de logement. L’aide humanitaire soutient également le traitement et la prévention de la malnutrition aiguë sévère – la forme la plus grave et fatale de dénutrition.

Pour plus d’informations, merci de consulter le site internet de la délégation de l’Union européenne ou de consulter la fiche info Niger de la Protection civile et opérations d’aide humanitaire européennes(ECHO).

Source: http://ec.europa.eu/echo/index_fr.htm