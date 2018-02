Lutte contre corruption : le Niger régresse de onze places dans le classement mondial 2017

En 2017, le Niger a encore reculé de onze places dans le classement général sur l’état de la corruption dans le monde, en occupant la 112e place sur 180 pays et territoires, avec une note de 33 points sur 100, selon le rapport de l’ONG Transparency International.



Le classement 2016 avait positionné le Niger à la place peu enviable de 101ème avec un indice de 35 points, sur 176 pays du monde.

Selon cette ONG, en dépit des engagements des hautes autorités du pays, la corruption gagne du terrain au Niger « au regard des différents scandales révélés non seulement par la presse mais aussi et assez souvent par la justice ».

En effet, pour combattre le fléau qui a gangréné tous les secteurs du pays, les autorités ont lancé plusieurs initiatives dont l’institution d’un organe de lutte contre la corruption, la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions assimilées (HALCIA), la mise en place d’un Bureau Informations-Réclamations, Lutte contre la Corruption et le Trafic d’Influence dans le secteur judiciaire, et l’opération « Mai Boulala » lancée par le président de la République en 2017, en vue de châtier tous les auteurs ou complices de délinquance financière.

Pour le représentant du bureau nigérien de Transparency International, M. Mamane Wada, la lutte contre la corruption gagnerait en efficacité si toutes ces mesures institutionnelles prises sont effectivement mises en application, et si les différents scandales de corruption dévoilés par la presse et certaines ONG sont pris en considération par les autorités.

D’après le rapport de Transparency international, en 2017, ce sont la Nouvelle-Zélande et le Danemark qui se classent aux premiers rangs mondiaux avec des scores de 89 et 88 respectivement.