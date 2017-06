Lutte contre la corruption: en attendant le baroud d’honneur du président Issoufou

Certes il y a la mise en place de la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilés (HALCIA) et le renforcement de ses pouvoirs. Certes aussi il y a eu le lancement à grande pompe de l’opération Mai Boulala et le recouvrement de plus de 500 millions de FCFA, la saisie de plusieurs comptes bancaires, des biens, meubles et immeubles par la justice, selon le Procureur de la République. Certes enfin, il y a eu quelques arrestations ici et là, mais et après ? L’opération qui devait être mediatisée pour informer du jour au jour les nigériens et decourager d’eventuels candidats ne fait plus la Une de la presse nationale. Normal puisqu’il n’y a certainement rien de nouveau.

L’opinion publique reste toujours sur sa faim et à du mal à comprendre les hésitations et tâtonnement du régime alors que le président est parvenu à former une large coalition gouvernementale et dispose d’une forte majorité au Parlement, alors aussi qu’il bénéficie de deux (2) mandats successifs, soit 10 ans pour faire le ménage.