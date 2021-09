Lutte contre la corruption: Le président Bazoum donne des directives sur l’opération ba sani ba sa bo

Share on Twitter

Le Président de la République ,Chef de l’État son excellence Mohamed BAZOUM a présidé aujourd’hui réunion sur la gouvernance économique et la lutte contre la corruption, au palais de la présidence.



Cette importante réunion qui a regroupé autour du chef de l’état outre le chef du Gouvernement, des ministres concernés et les institutions chargées de la gouvernance économique et celles de lutte contre la corruption et les infractions assimilées vise à donner un coup d’accélérateur aux engagements du président bazoum.

Nous y reviendrons





Par Tam-tam Info News