Lutte contre la COVID-19 : Airtel-Niger accompagne les autorités du Niger avec un chèque de 65.000.000 Francs CFA…

Le Groupe Bharti Airtel sous la clairvoyance de son Directeur Général au Niger, M. Abdellatif Bouzeini, a fait un important don d’un chèque de soixante-cinq millions de francs CFA (65.000.000) pour appuyer les autorités du Niger afin de maitriser cet ennemi mondial, (le COVID-19).

Ce don répond à l’appel du Président de la République du Niger, Chef de l’Etat, SEM. Issoufou Mahamadou qui a invité les bonnes volontés de se manifester pour mettre cette maladie hors de nos frontières.

La cérémonie de cette remise de don a eu lieu, ce matin au Palais de Congrès où le DG d’Airtel Niger, M. Abdellatif Bouzeini a remis le chèque à Mme Hadari Zeinabou Garba, directrice Adjointe du Cabinet du Premier Ministre, en présence des membres du Comité National de lutte contre la COVID 19.

Peu avant la remise du don, le DG d’Airtel Niger M. Abdellatif Bouzeini, a au nom du personnel de son entreprise, présenté ses condoléances à toutes les familles endeuillées par la COVID-19. En effet, M. M. Abdellatif Bouzeini a rappelé, qu’au-delà de sa mission d’entreprise commerciale, Airtel Niger a toujours eu le souci de l’amélioration des conditions de vie des populations au sein desquelles elle mène ses activités, en participant aux efforts des autorités dans les secteurs sociaux de base.





En effet, appuyer les efforts du Gouvernement dans la gestion de la COVID-19, semble une règle pour les responsables d’Airtel Niger. Ainsi, M. Abdellatif Bouzeini a affirmé lors de la remise du chèque, que ‘’cette crise de la COVID-19 nous interpelle tous et nous appelle à la solidarité derrière le Gouvernement pour endiguer son expansion. C’est pourquoi, en tant qu’entreprise citoyenne nous avons le plaisir de vous apporter notre modeste contribution qui nous l’espérons contribuera à l’amélioration de la prise en charge des personnes touchées par la COVID-19 et leurs familles’’.

En réceptionnant le chèque, Mme Hadari Zeinabou Garba a remercié Airtel Niger pour ce geste louable. ‘’Je voudrais présenter tous les remerciements de SEM. Brigi Rafini, chef du Gouvernement et président du Comité Interministériel de Lutte Contre la Pandémie de la COVID-19 au Niger. Nous remercions Airtel pour sa gratitude et cette offre très généreuse. Je voudrais vous garantir que ce fonds sera utilisé à bon escient dans le cadre de la prise en charge des patients et la lutte contre la COVID-19 de manière générale. Airtel Niger vient encore une fois de plus nous démontrer son soutien et son attachement pour accompagner les autorités du Niger dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Nous vous en remercions très sincèrement’’ a salué.

Rappelons qu’Airtel-Niger est un partenaire de premier rang pour l’Etat du Niger dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Ainsi, Airtel a initié et mis en place des initiatives de sensibilisations à travers plusieurs canaux de communication, etc. au profit des populations.

Par Tamtam Info News