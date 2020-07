Lutte contre la covid-19 La BAD apporte un appui de 64 milliards de FCFA au Niger…

Le Conseil d’Administration du Groupe de la Banque Africaine de développement (BAD) a approuvé́, le mercredi 22 juillet 2020, un programme d’appui budgétaire d’un montant de 80 millions d’unités de compte, soit 64 milliards de FCFA pour appuyer les efforts du Gouvernement nigérien dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 au Niger.

Cet appui budgétaire est composé d’un prêt de 40,5 millions d’unités de compte (32,4 milliards de FCFA) et d’un don de 39,5 millions d’unités de compte (31,6 milliards de FCFA).

Le gouvernement du Niger se réjouit de cet important soutien qui renforce ses capacités de financement des actions de prévention et de prise en charge des cas de Covid-19. Il se félicite également de la qualité et du dynamisme du partenariat fructueux avec la BAD qui continue à accompagner les efforts et les priorités de Niger dans l’optique de l’amélioration des conditions de vie des populations.

En outre, il faut souligner l’engagement de la Ministre Aichatou Kane Boulama dont les orientations stratégiques conçues et exécutées au Ministère du Plan, ces dernières années, ont permis l’accomplissement de cette performance.

Grace aux multiples efforts consentis, c’est, en effet, un véritable élargissement de la carte de la diplomatie économique et financière du Niger qui se matérialise de plus en plus et dont l’impact a permis de rehausser l’influence de notre pays auprès des Banques Multilatérales de Développement.

« Pour la rédaction de Tamtaminfo c’est le lieu ici de féliciter la clairvoyance de la Ministre Aichatou Kane Boulama dont les orientations stratégiques apportées au Ministère du Plan ont permis cette performance »