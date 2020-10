Lutte Contre La Covid 19 : La Fondation Guri Vie Meilleure Fait Don D’un Important Lot D’équipements Aux 5 Districts Sanitaires De Niamey Et À L’ANAC

La Fondation Guri vie Meilleure de la première dame du Niger, Hadjia Aissata Issoufou a procédé hier après-midi, à la Direction de l’Hygiène Publique et de l’Education pour la santé de Niamey, à la remise d’un lot d’équipements de protection individuelle et de surveillance, composé de masques et Thermomètres laser, aux 5 districts sanitaires de Niamey et à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC). Ce don rentre dans le cadre de la riposte contre la pandémie de COVID 19 qui sévit dans le monde et particulièrement en Afrique. C’est le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique, M. Ranaou Abaché qui a réceptionné ce don des mains du Directeur Exécutif de la Fondation Guri Vie Meilleure, M. Assoumane Kadri Nouhou en présence de la représentante de l’ANAC.

Rappelons que depuis le début de la crise de la COVID 19, la Fondation Guri Vie Meilleure de la première dame du Niger, Hadjia Aissata Issoufou, a déployé d’énormes efforts dans la sensibilisation de la population et dans la protection des couches vulnérables.

Ce Don est composé de 7000 masques et 85 thermomètres lasers pour les 5 Districts Sanitaires de Niamey ; de 3000 masques et 10 thermomètres lasers au CHR Poudrière de Niamey et de 4000 masques et 15 thermomètres lasers à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) pour l’accompagner dans ses efforts au niveau de l’Aéroport International Diori Hamani.

Dans le discours qu’il a prononcé lors de cette cérémonie, le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique, M. Ranaou Abaché a indiqué que la Fondation Guri Vie Meilleure s’est positionnée, dès les premières heures de la réponse nationale, comme acteur clé dans la lutte contre la pandémie de COVID 19 au Niger. En plus de tous ces efforts, la Fondation Guri Vie Meilleure, vient aujourd’hui encore avec cette donation qui, selon M. Ranaou Abaché vient opportunément, sachant que seule la région de Niamey continue d’enregistrer ces derniers temps, les cas de Covid 19 au Niger. « J’en appelle aux structures bénéficiaires d’en faire un bon usage et de redoubler de vigilance», a-t-il dit.

Ranaou Abaché a par ailleurs remercié le Directeur General de l’ANAC et toute son équipe pour leur disponibilité et leur accompagnement dans la mise en œuvre des mesures de ripostes mises au niveau de l’Aéroport International Diori Hamani de Niamey. Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique a transmis toute la gratitude du personnel de santé de la région de Niamey ainsi que celle du personnel de l’ANAC à la première Dame du Niger, Hadjia Aissata Issoufou, Présidente de la Fondation Guri vie meilleure.

Le Directeur Exécutif de la Fondation Guri Vie Meilleure, M. Assoumane Kadri Nouhou, a pour sa part dit que la lutte contre la propagation du coronavirus est l’affaire de tous. « La présidente de la Fondation Guri Vie Meilleure rappelle de continuer à respecter les gestes barrières pour freiner la progression du coronavirus afin de nous protéger et protéger les autres», a-t-il conclu.

Par Aminatou Seydou Harouna (ONEP)