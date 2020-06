Lutte contre la maladie a Coronavirus : la Fondation Tattali Iyali offre 100.000 bavettes réutilisables aux FDS et FSI

Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des Affaires coutumières et religieuses, M. Bazoum Mohamed et le ministre de la Défense nationale Pr. Issoufou Katambé ont réceptionné, vendredi 29 mai dernier, à Niamey des mains de la Première Dame Dr Lalla Malika Issoufou, un don de 100.000 bavettes réutilisables, confectionnées localement.

Cet appui, offert par la fondation Tattali Iyali est destiné aux agents desForces de Défense et de Sécurité (FDS) et ceux des Forces de Sécurité Intérieure (FSI). Ce don vient en soutien aux efforts des autorités nigériennes qui accordent une attention toute particulière aux mesures préventives et aux gestes barrières dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID19.

Les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et les Forces de la Sécurité Intérieure, qui veillent pour la paix en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, «sont autant exposées à cette pandémie que le personnel de santé», estime la Directrice exécutive de la fondation Tattali Iyali, Mme Sidikou Aissata. Et ce d’autant que les mesures barrières, dont principalement le port de bavette, restent les seuls moyens efficaces de prévenir la propagation du virus, il est si nécessaire d’encourager davantage les corps militaires à observer la consigne du port de bavette.

C’est la Première dame Dr. Lalla Malika Issoufou qui a procédé à la remise officielle des deux lots de 50.000 bavettes chacun, au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, M. Bazoum Mohamed et au ministre de la Défense nationale, en présence de plusieurs responsables militaires.

«En ce temps de pandémie de la COVID 19, ce geste est particulièrement approprié et pertinent. Il va contribuer à renforcer les capacités des personnels de l’armée et des forces de sécurité intérieure à résister au risque de contagion», a déclaré le ministre d’Etat, chargé de l’Intérieur et de la sécurité publique, M. Bazoum Mohamed. Il a, au nom de homologue ministre de la Défense nationale et de tous les personnels de deux ministères, a tenu à remercier la Première Dame, Dr. Lalla Malika Issoufou et sa Fondation Tattali Iyali, pour le don qu’ils venaient de réceptionner.

Par Ismaël M. Chékaré (ONEP)