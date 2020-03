Lutte contre le Coronavirus : le Président de la République gracie 1540 détenus dont l’opposant Hama Amadou…

Share on Twitter

Le Président de la République, Chef de l’Etat SE. Issoufou Mahamadou a, au cours de son message à la nation du 27 mars dernier, décidé d’accorder des remises gracieuses de peine à certains condamnés. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

En faveur de la grâce présidentielle accordée aux détenus afin de désengorger les prisons qui sont, déjà, surpeuplées, l’ancien chef de file de l’opposition politique nigérienne, Monsieur Hama Amadou recouvre sa liberté .

En effet, l’ONU à travers son Haut commissaire aux droits de l’homme, Madame Michelle Bachelet, a appelé, le mercredi, 25 mars 2020, à la libération urgente des détenus, à travers le monde, pour éviter la pandémie du Covid – 19 ne fasse des ravages dans les prisons surpeuplées.

Madame Michelle Bachelet propose t – elle aux gouvernements et aux autorités compétentes à travailler rapidement pour réduire le nombre de personnes en détention en libérant par exemple les détenus les plus âgés et ceux malades, ainsi que des délinquants présentant un risque faible.

Des gouvernements africains dont celui du Niger ont répondu à cet appel de l’ONU par la voix de son Haut commissaire aux droits de l’homme. C’est ainsi que Monsieur Hama Amadou, ancien Président de l’Assemblée Nationale, purgeant sa peine d’un (1) ans de prison ferme à la prison civile de Filingué bénéficie d’une remise de sa peine et recouvre sa liberté du fait de la grâce présidentielle accordée aux détenus afin de diminuer le nombre de personnes dans les prisons nigériennes dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid -19. Cette grâce présidentielle peut apaiser la situation sociopolitique du pays.

Seule une Nation Unie peut, efficacement, prévenir et/ou contenir la propagation de la maladie à coronavirus.

Par Tamtam Info News