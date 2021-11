Lutte contre le Terrorisme, Redevenir NIGERIENS TOUT COURT

Share on Twitter

Cette Réflexion est un développement d’un Post publié le Vendredi 5 Novembre 2021, suite à la mort de nos Frères de Banibangou, sur le front du combat contre le Terrorisme. Ils ont décidé de se battre pour se soustraire de la psychose de Terreur dans laquelle, des Bandits de grand chemin, voulaient les placer et maintenir.

Nous aimerions une fois encore, avoir une Pensée pieuse à leur endroit et, nous associer à nos compatriotes pour implorer le Seigneur de l’univers, de leur réserver la Meilleure Place de Son Paradis.

Nous retiendrons qu’ils sont tombés en martyrs sur le champ du vrai Jihad , celui de défense de leurs Familles, de leurs Biens, contre des faux djihadistes, des bandits sans Foi mais sûrement des soldats de Chaïtan.

La motivation de ces adeptes de Satan, est de semer la Terreur, pour tenter de se construire des Territoires, et de dépouiller par la même occasion, nos vaillants Concitoyens de leurs Biens acquis à la suite d’années de durs labeurs.

Leur plus grande force c’est d’abord notre indifférence collective alimentée par des querelles de clans politiques, de chapelles ou d’obédiences religieuses, par notre attachement à de petits intérêts égoïstes, sectaires. Leur force c’est ensuite leur capacité à nous terroriser par des Actes de barbarie et de sauvagerie immondes, dont les images sont véhiculées à dessein, notamment sur les Réseaux sociaux, par nos soins, par nous-mêmes. Ce qui intensifie le Climat de Terreur.

Si nous voulons que le Sacrifice de ces Martyrs ne soit pas vain, si nous voulons soutenir notre Armée dans une guerre qui n’est pas celle qui justifie sa raison d’être, si nous voulons gagner la guerre contre ce fléau nouveau de banditisme, nous devrions accepter de redevenir NIGÉRIENS TOUT COURT. C’est-à-dire des Filles et des Fils du Niger qui décident de briser les murs et autres barrières politico-sociales de quelques natures qu’ils soient, pour ensemble faire face à l’Ennemi dans la Synergie des Énergies et des INTELLIGENCES.

Le Nigérien Tout Court ( NTC ) , que nous aimerions voir émergé , est un Citoyen prospectif c’est-à-dire décidé de se donner les moyens de comprendre son Environnement sociopolitique, et de contribuer à créer les conditions d’un bien-être social durable . Cette Citoyenneté prospective repose sur des valeurs sociales fondamentales que nous sommes en train de recenser, de codifier en vue de proposer à terme , un Référentiel d’identification NOGERIEN Tout Court ( NTC )

La guerre contre le Terrorisme a nous imposée, n’est pas celle de notre Armée uniquement qui d’ailleurs ne peut la gagner parce que les moyens utilisés par L’Ennemi sont lâches, et usant de beaucoup de propagande de la Terreur .

D’ores et déjà une Contribution citoyenne serait de ne plus partager les informations alarmistes et autres images distillées pour intensifier la psychose terroriste. Refuser de rediffuser des images ou messages autres provenant de nos Autorités compétentes, serait déjà un premier pas fort dans la construction de l’engagement patriotique populaire à susciter.

Pour être efficace dans la durée, il nous faut créer des Cadres dans tous le comportement de de la vie socio-professionnelle pour LIBÉRER les Énergies et les INTELLIGENCES. C’est la voie appropriée pour concevoir des STRATEGIES plus ADAPTÉES susceptibles de neutraliser ces Bandits. Dans une Réflexion antérieure nous soulignions l’importance de la maitrise de la production de l’Intelligence multiforme, comme facteur de compétitive et progrès pour un pays.

Plus que jamais le questionnement doit être le reflexe dans nos Actes, pour évaluer leur pertinence, le besoin de les améliorer ou de les abandonner purement et simplement.

Nous devons, devant l’urgence et l’importance des Enjeux de survie de la Nation, nous départir des clivages politiques, de régions, et autres, pour susciter la dynamique sociale capable de créer un Mouvement volontariste populaire de DÉFENSE DE LA PATRIE.

Il s’agit d’appeler tous les Concitoyens à cette Œuvre de Défense de la Patrie.

Cela est possible au regard des Aptitudes démontrées par le Chef Suprême des Armées, le Président Mohamed Bazoum , à ouvrir des Espaces de Rencontres Citoyennes ( les RAC ) . Cette fois ci, il faut aller plus en profondeur, et dans le Format et dans l’ambition.

La Grande Rencontre Association Citoyenne (RAC DÉFENSE DE LA PATRIE) que nous suggérons, peut être portée des Personnes Ressources, des Femmes et des Hommes ayant la capacité de s’élever au-dessus des contingences divisionnistes, pour Rassembler autour de la Mission.

Dieu Sait que notre pays regorge de telles Personnes Ressources. Il suffit simplement de les convier à un tel Appel de la Nation.

L’Attentisme, le Conformisme, et la Routine sont les Facteurs bloquants de notre Marche en avant.

Par Elhadj Maiga Alzouma Nigérien Tout Court N T C Marketing politique et des Institutions