Lutte traditionnelle : poursuite des compétitions à l’Arène Langa Langa de Zinder

Les compétitions entrant dans le cadre de la 39ème Edition du Championnat National de Lutte traditionnelle, se poursuivent à l’Arène Langa Langa de Zinder. Le programme de la journée de ce mercredi, prévoit les rencontres, en matinée, Agadez-Maradi, Dosso-Tahoua, et après-midi, Zinder-Tillabéry et Diffa-Niamey.

La journée du mardi, 26 décembre a mis aux prises en matinée, les équipes de Tahoua et Niamey, et celles de zinder et Agadez.

A l’issue des combats, Niamey a eu raison de Tahoua par 6 victoires à 4, et Agadez a défait Zinder par 7 victoires à 2 et un match nul. L’Edition 2017 est placée sous le signe ‘’ jeunesse et participation à la renaissance culturelle et à la consolidation de l’unité nationale’’.

‘’ Le Gouvernement accorde une attention soutenue dans le cadre de la Déclaration de Politique Générale au développement de la lutte traditionnelle en élaborant une politique consacrée à ce domaine’’ a déclaré le Ministre en charge des Sports, M. kassoum Moctar, à l’ouverture lundi des compétitions.

Quelques quatre-vingt (80) lutteurs venus des huit(8) des Régions du pays, sont engagés dans la course au Sabre National.

