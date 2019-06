M. Kalla Moutari Dans Plusieurs Camps Militaires De La Région…

Le ministre de la Défense nationale, M. Kalla Moutari, a effectué, du 19 au 20 Juin derniers, une série de visites dans plusieurs camps militaires de la région de Tillabéri. Ainsi, après Ouallam, Chinogodar et Tiloa, il y a quelques jours, le ministre Kalla Moutari a poursuivi sa série de visites à la 123ème compagnie motorisée de Tchiwa basée à Samira ; au camp militaire de Bankilaré; à la compagnie motorisée de la Gendarmerie logée aussi à Bankilaré, au camp militaire de Wanzarbé ; à Yatakala, au Gorouwal et à Dorbel, en passant par les localités de Gothèye, Tera, Seidey, Korogoussou, Foneko, Doungouro et Gountou-Yena..

L’objectif de ces visites, selon le ministre de la Défense nationale, est non seulement de s’enquérir des conditions de vie et de travail des vaillants officiers et soldats sur le théâtre d’opération et dans cette zone en proie à l’insécurité, mais aussi de leur transmettre les encouragements et la reconnaissance des autorités et des populations nigériennes, pour les efforts et les ultimes sacrifices qu’ils consentent pour la sécurité du territoire. Partout où il est passé, le ministre Kalla Moutari a tenu des réunions avec les responsables et les hommes de rang, ainsi qu’avec des responsables administratifs et coutumiers locaux sur la sécurité.

Au niveau de toutes les compagnies et bataillons visités par la délégation, le ministre en charge de la Défense a eu ces mots : « Je suis venu vous transmettre les salutations et les encouragements du Président de la République, Chef de l’Etat, Chef suprême des Armées, Mahamadou Issoufou.

Par la même occasion, je vous transmets aussi les encouragements et la reconnaissance des autorités et des populations nigériennes, pour les efforts et les ultimes sacrifices que vous consentez, au quotidien pour la sécurisation du territoire. Je suis aussi, avec vous, pour constater vos conditions de vie et de travail et vous souhaiter beaucoup de chances pour vos prochaines opérations ».

Le ministre Kalla Moutari a aussi donné des consignes fermes aux responsables militaires et hommes de rangs des différents camps, quant à la manière d’agir. « N’attendez pas qu’on vous attaque pour réagir, partez à la recherche de l’ennemi, débusquez le, frappez le, neutralisez le, lui et ses complices », a-t-il martelé.

M. Kalla Moutari a ajouté que l’ennemi doit comprendre qu’en prenant une arme contre notre pays, il le fait au risque de sa vie, cela est valable pour son ou ses complices, qui doivent savoir aussi que c’est au risque de leurs vies, qu’ils collaborent, qu’ils soutiennent ou qu’ils appuient l’ennemi, de quelques manières que ce soit, et par conséquent doivent aussi être considérés et traités comme des ennemis de la nation. « Message bien reçu », répondaient en chœur et avec force les militaires. « Les autorités vous soutiennent jusqu’au bout, avec aussi le soutien et l’encouragement de toute la nation », a rassuré le ministre de la Défense nationale.

Le Commandant du Bataillon motorisé du G5 Sahel à Bankilaré, Ibrahim Abdoulaye Hama, a expliqué que ses éléments ratissent la zone frontalière nigéro-malienne et nigéro-burkinabé. Avec schéma à appui, le Commandant Ibrahim Abdoulaye a présenté un exposé sur leurs interventions ainsi que sur les différents moyens mis à leur disposition dans le cadre de leur mission. « Aucun problème ne se pose pour l’instant, nous avons à notre disposition tous les moyens humains et matériels pouvant permettre d’accomplir notre mission, celle de sécuriser, notamment nos deux frontières », a indiqué le Commandant Abdoulaye.

Tout le long du trajet, estimé à plusieurs centaines de kms, la délégation ministérielle, qui comprenait notamment des responsables de l’Etat-major des Armées, le Commandant de Zone de Défense N° 1 de Tillabéri, le Colonel Boukary Abdoulaye ; des membres du cabinet du Ministre, a reçu un accueil chaleureux de la part des populations et des responsables des Forces de Défense et de Sécurité (FDS).

Par Mahamadou Diallo Envoyé Spécial (ONEP)