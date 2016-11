M. Mohamed Moussa élu dès le 1er tour à la tête de l’ASECNA

Le candidat du Niger, en même temps, candidat de l’Afrique de l’Ouest au poste de Directeur Général de l’ASECNA, M. Mohamed Moussa ,a été élu cet après midi dès le 1er tour du scrutin à Bamako au Mali.

Cette grande victoire est une consécration de la carrière d’un homme, qui a passé la moitié de sa vie au service de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar et à servir avec compétence et dévouement son cher pays, le Niger.

C’est donc une très grande victoire pour le candidat lui-même, mais aussi et surtout pour le Président de la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou qui n’a ménagé ni son temps ni ses relation pour faire triompher le candidat nigérien.

Cette diplomatie et les moyens mis en œuvre ont permis au Niger de placer un de ses dignes fils e à la tête d’une très grande institution régionale.

Merci à l’Afrique et aux Etats membres de l’ASECNA pour cette confiance ; merci aux amis et partenaires du Niger. Le Ministre d’Etat, chargé des Transports Omar Hamidou Tchiana a également joué un très grand rôle dans ce succès. C’est lui qui a conduit la délégation du Niger dans la tournée de campagne de notre candidat.

Il a été fortement soutenu par les Présidents burkinabé et Ivoirien et bien d’autres amis du Niger et du Président Issoufou. C’est donc aujourd’hui, le Niger renaissant qui gagne. C’est ce Niger DEBOUT, qui regorge en son sein, des valeureux et dignes fils qui sort victorieux.

C’est donc notre victoire à tous. Mohamed Moussa, le nouveau Directeur général de l’ASECNA, a pris l’engagement de se mettre exclusivement au service de l’Afrique et au service de la sécurité aérienne.

Prions tous ensemble Dieu pour qu’il l’accompagne et cela pour le grand bénéfice des utilisateurs des moyens aériens en Afrique et à Madagascar.

Nous y reviendrons.