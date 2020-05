La ministre Kané Aichatou Boulama continue son travail pour le Niger…

MADAME KANE AICHATOU BOULAMA (MINISTRE DU PLAN DU NIGER)

Des fausses informations propagées à dessein circulent sur les réseaux sociaux annonçant la démission de la Ministre du Plan, Mme Kané Aichatou Boulama. Il n’en est rien, ce n’est que de l’intox.

Fidèle à notre habitude, après vérification, Tamtam info constate, d’une part, que la Ministre Madame Kané Aichatou Boulama n’est pas sur le territoire national et que malgré cette absence du territoire national, elle accomplit pleinement ses missions de ministre de plan pour le Niger et que la Ministre Madame Kané Aichatou Boulama jouit de la confiance totale du Président de la République, Son Excellence Monsieur Issoufou Mahamadou.

A l’endroit de ceux qui s’acharnent sur Madame la Ministre, sachez qu’elle n’a nullement l’intention de démissionner.

D’ailleurs Madame Kané Aichatou Boulama est plus que jamais déterminée à servir loyalement et avec l’abnégation qui la particularise s’agissant de l’intérêt de son pays.

Ces individus semblent avoir oublié ou ne pas connaître, les performances des Technologies de l’Information et de la Communication, qui permettent à la Ministre de travailler quotidiennement, même à distance avec ses principaux collaborateurs, par visio-conférence, de s’enquérir de l’État d’avancement des dossiers prioritaires de son département ministériel, de donner les instructions appropriées, notamment lors des réunions de cabinet, organisées par sa Directrice de cabinet et son Secrétaire Général, réunions auxquelles elle participe, et y donne ses directives!

L’absence physique au lieu du travail n’est plus un handicap, pour assumer ses missions, veiller à la continuité du service qui est la principale leçon tirée de cette pandémie mondiale du Covid-19, qui a conduit tous les responsables et tous les experts des différents pays dans le monde entier, à changer de paradigme, dans la gestion des affaires de leurs Etats, de leurs Institutions, de leurs organisations.

Enfin, il faut souligner que l’équipe des collaborateurs de la Ministre du Plan qui l’accompagne depuis que son Excellence Monsieur le Président de la République lui a confié ce département ministériel est bien connue pour les qualités des hommes et des femmes qui la composent, motivés, déterminés, engagés, pétris d’un sens très élevé de service public.

On se souvient tous, de l’éclatant succès, qu’a connu la Conférence de la renaissance » du Niger à Paris le 13 et le 14 décembre 2017 sur le Plan de développement économique et social 2017-2021 (PDES 2017-2021), qui est marqué en lettres d’or dans l’histoire de notre pays et Madame Kané Aichatou Boulama en a été le chef d’œuvre.

Les fausses informations propagées à dessein ne sauraient impacter sur le sens de l’Etat dont Madame Kané Aichatou Boulama fait toujours montre.

Madame Kané Aichatou Boulama est une femme d’Etat extraordinaire que rien ne saurait divertir s’agissant de son abnégation à l’intérêt de son pays, elle s’est fixée comme objectif de servir loyalement le Niger et d’accompagner le Président de la République et rien ne la détournera de cet objectif-là.

Par Namalka Bozari (Contribution Web)