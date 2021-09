Mahamane Laouali Dodo Dan Gado dit El Dod n’est plus

Inna lilahi wa inna ilaiahi rajioune, Inna lilahi wa inna ilaiahi rajioune,Inna lilahi wa inna ilaiahi rajioune,. De Dieu nous venons à lui nous retournons.

Ainsi par cette annonce brusque nous apprenons le rappel à Dieu de notre frère et ami, Mahamane Laouali Dodo Dan Gado dit El Dod, ce jour jeudi 2 septembre 2021.

Ainsi, la famille Dodo Dan Gado à Niamey, Côte d’Ivoire, France, USA, Canada et Allemagne, la Famille Ousmane Dan Indo à Maradi, Niamey et Nigéria, la Famille Salha Ali à Niamey et Maradi, la Famille Malam Baba à Niamey et Ndounga, la Famille Thomas à Niamey, Liban, Côte d’Ivoire, Maradi, Guinée Bissau, France, Belgique, Canada et Mali, et la Famille Mahamane Nagodi Aboubacar à Maradi, Niamey et Nigéria annonçaient avec une profonde douleur, le rappel à Dieu, ce jour, jeudi 2 septembre 2021, de Mahamane Laouali Dodo Dan Gado dit El dod, en retraite à Niamey.

La levée du corps suivie de l’enterrement au cimetière musulman de Yantala, aura lieu, in sha Allah, demain vendredi 3 septembre 2021 à 8h30.

Mahamane Laouali Dodo fut de son vivant un Ingénieur des travaux publics qui a successivement servi à Maradi, Zinder et Niamey.

Très méticuleux sur le travail, El Dod était un professionnel hors du commun, qui toute sa vie se résumait au travail bien fait. Il fut responsable de plusieurs chantiers dont entre autres, la route Niamey-Ouallam, la route Illéla-Bouza-Badaguichiri, etc.

Dans tous les chantiers où il a servi, son souci était le travail et l’équité dans l’indemnisation des propriétaires terriens.

Il vient aujourd’hui de finir sa mission sur terre après une longue maladie.

Tamtaminfo s’associe à l’immense douleur de la famille et prie pour le repos de son âme.

Qu’Allah lui pardonne et lui accorde sa Djannat Firdaouss. Amine.

Par Tamtam Info News