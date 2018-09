Mahamane Ousmane invite les acteurs sociopolitiques à se soucier davantage des repères democratiques

Le premier Président de la République issu de l’ere démocratique Mahamane Ousmane à réagi à travers un post sur la tournée des leaders de la société civile nigerienne. Pour lui c’est la démocratie nigerienne qui en sort grandi.

Je suis heureux de constater qu’après des sautes d’humeur nées de certaines velléités d’obstruction au principe de libre circulation des citoyens sur le territoire national et les subséquentes incompréhensions inhérentes à toute démocratie en construction, les leaders de la société civile poursuivent leurs périples à l’intérieur du pays et sont accueillis un peu partout avec enthousiasme et ferveur militante.

C’est la démocratie du Niger qui en sort grandie et il y a lieu de s’en féliciter !

Le devoir de mémoire devrait amener les acteurs de la vie socio-politique nigérienne à reconnaître et à prendre à sa juste valeur le rôle important joué par la société civile avant, pendant et après la tenue de la Conférence Nationale du Niger.

Cette société civile était représentée à l’époque par les syndicats des travailleurs du public et du privé, les syndicats du patronat, ceux des scolaires et universitaires, les associations féminines ainsi que les associations de défense des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Afin de consolider l’édifice démocratique acquis de haute lutte au Niger, il est important que l’ensemble des acteurs présents actuellement sur la scène sociopolitique au Niger se soucient davantage de la sauvegarde de nos repères démocratiques.

Car, la perte de ces repères peut s’avérer une porte ouverte à toutes les subjectivités et à toutes les aventures.