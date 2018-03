Maître Liwana Abderahamane s’en prend violemment à une ethnie nigérienne

Alors que l’on croyait que le sujet est devenu tabou depuis la sortie musclée du procureur général près de la Cour d’appel, ses mises en garde et ses menaces, l’interpellation d’un Ministre Conseiller à la Présidence, le démon de la division refait surface à travers les écrits perfides et ignobles d’un certain Maître Liwana Abderahamane.

En effet, dans un pamphlet indigeste, nauséabond et indigne d’un homme de loi, cet individu s’est lâchement attaqué à une ethnie nigérienne avec une rare violence.

Se croyant peut être à l’abri, cet homme, un ancien bagnard, qui a déjà goutté aux délices de la taule sous le chef d’accusation d’abus de confiance et escroquerie s’est permis d’utiliser les réseaux sociaux pour indexer une ethnie nigérienne pour laquelle il a une haine terrible.

Ancien tazartchiste et polémiste, l’homme est connu comme un activiste noir qui ne voit et qui ne propage que le mal partout.

Qu’il s’en prenne au pouvoir en place pour montrer qu’il existe ou pour manger, c’est son droit ;

Qu’il donne de leçons de droit alambiquées sur les réseaux sociaux ou sur les antennes de certaines télévisions de la place pour endormir les néophytes, c’est son droit aussi ;

Qu’il manipule avec aisance l’art de mentir et de transformer le mensonge en vérité absolue, c’est son droit également.

Mais qu’il s’acharne sur une ethnie nigérienne dans le but de la discréditer, de l’humilier, cela est intolérable et doit être sanctionnée avec vigueur et toute la rigueur requise par la loi.

Monsieur le Procureur Général, vous avez solennellement affirmé que vous serez sans pitié pour les fossoyeurs de l’unité de notre nationale et les ethno régionalistes.

Aujourd’hui un homme en l’occurrence Maître Lirwana Abderahammane, par ce que se croyant au dessus des lois, vous lance un défi en s’attaquant sans gangs et sans aucune retenue à une ethnie nigérienne, tout simplement par ce qu’il en a envi. La loi doit être la même pour tous.