Maladie à coronavirus (COVID-19): ce que vous devez savoir sur le virus pour vous protéger et protéger votre famille…

Tout le monde parle de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) et vous êtes submergé(e) d’informations sur le virus et la manière de s’en protéger. Pour vous préparer correctement et vous protéger, vos proches et vous, il est essentiel que vous disposiez de données factuelles. Malheureusement, les fausses informations foisonnent. En période de crise sanitaire, ce type d’informations risque de priver certaines personnes de protection et d’accroître leur vulnérabilité à la maladie, en plus de favoriser la peur et la stigmatisation.

Veillez à vous informer auprès de sources de confiance, telles que l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la Santé. L’UNICEF travaille sans relâche avec des spécialistes de la santé du monde entier afin de vous fournir des informations exactes. Des informations fiables sont des informations fondées sur les données scientifiques probantes les plus récentes. Nous continuerons de vous informer des dernières actualités, de fournir des conseils aux parents et aux enseignants, ainsi que des ressources pour les médias au fur et à mesure que nous obtenons de nouvelles informations. Consultez régulièrement nos pages afin de vous tenir informé(e) des meilleures mesures à prendre pour vous protéger, votre famille et vous.

Aidez-nous à lutter contre la désinformation entourant la COVID-19. Partagez ces informations avec votre famille, vos amis et vos collègues afin de veiller à ce qu’ils soient tous correctement informés sur la COVID-19 et à même de protéger leur santé.

Source: UNICEF