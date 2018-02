Mamou Gamatié ou l’égérie de l’opposition !

A une époque antérieure, dans ces mêmes colonnes, une rubrique spéciale était consacrée à une caste d’acteurs politiques ou sociaux qui se singularisaient par ce que l’on avait appelé GCN (Grande Capacité de Nuisance), des acteurs très enthousiastes acoustiquement parlant, car ils pouvaient provoquer une tempête dans un verre d’eau.

Souvenez-vous de leur période de gloire sous le tazarché de Tandja, lorsque les »refondateurs » qu’ils se voulaient, avaient participé à l’œuvre de démolition méthodique de l’ensemble de l’architecture démocratique et institutionnelle de la Vème République pour l’installation de laquelle le peuple nigérien avait consenti d’énormes sacrifices.

Cependant, leur règne fut tout aussi éphémère qu’une rose exposée aux rayons incandescents d’un soleil sahélien et s’acheva, piteusement, une matinée de février 2010, quand le Chef d’Escadron Djibo Salou démontra que la baïonnette ne servait pas seulement à se curer les dents, mais qu’elle pouvait également sonner la fin de la récréation !

Mais, toute l’espèce n’avait pas pu être exterminée définitivement, une souche a néanmoins survécu à la grande destruction. Cette survivance est peut-être à l’origine de l’apparition d’une nouvelle forme de ce mal profond que l’on croyait définitivement vaincu, lorsque l’histoire a semblé reprendre son cours normal en s’acheminant vers son achèvement final. Hier c’étaient les Nouhou Arzika et consorts au sommet de leur art ; aujourd’hui, Mamou Gamatié et ses semblables occupent les devants de la scène théâtrale.

Elle se veut la plus radicale du mouvement de contestation initié par des partis politiques et toute la bande de frustrés appelée »société civile ». Se sentant investie d’une mission citoyenne, Mamou Gamatié osa même organiser un »meeting » suivi de sit-in à la place Toumo, manifestation qui fera d’ailleurs les malheurs d’un certain STJ.

En effet, de passage dans les parages, STJ avait cru avoir affaire à un attroupement d’une vente promotionnelle (Airtel, Moov, Orange) pour se frayer un passage et tout le monde connait la suite. C’est dire que la manifestation était tellement squelettique qu’on pouvait penser qu’il s’agissait d’un attroupement causé par un accident de la circulation !

Voilà des gens qui sont incapables de remplir un véhicule »faba faba » mais qui prétendent parler ou agir au nom du peuple !

C’est vrai, nous l’avons toujours écrit, au Niger le ridicule ne tue point, néanmoins, il confère à ses adeptes un bonnet d’âne. Faut-il le rappeler, Mamou Gamatié s’était présentée en 2011 à l’élection présidentielle et tenez, sur les 13 candidats en lice, notre Arlésienne avait pris la queue du peloton, même le novice en politique, à l’époque, Docteur Traoré, avait fait mieux qu’elle !

Etant la première femme au Niger à se présenter à une élection présidentielle au Niger, elle pouvait, légitimement, compter sur le vote de la gent féminine, mais nenni, même-là, elle n’avait pas réussi à convaincre cet électorat souvent conservateur.

Aujourd’hui, à la tête d’un obscur parti politique dont on ne sait pas grand-chose de la composition du bureau politique c’est toujours elle que l’on voit, Mamou Gamatié est rongée par une espèce de ressentiment qui lui fait perdre tout esprit de discernement, comme si, quelque part, elle était atteinte d’une dégénérescence cognitive qui en aurait altéré le jugement.

En effet, on avait connu Mamou plus incisive, plus brillante, avec un verbe posé, au moment de la revendication démocratique dans les années 90, lorsque jeune sociologue qu’elle était, se distinguait par son engagement intellectuel et progressiste. C’est vrai qu’on ne partage jamais le repas du diable sans en payer un jour le prix fort !

C’est ce qui semble arrivé à notre égérie nationale qui aura perdu tout son fringant d’alors, balbutiant son latin, du moins, son français, son niveau d’expression s’étant lamentablement dégradé au fil du temps.

C’est très dommage pour un des parrains de la démocratie nigérienne !