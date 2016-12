Marche du 21 décembre : Le peuple gronde, Issoufou regarde ailleurs …

Historique. C’est le qualificatif utilisé par beaucoup d’observateurs pour désigner la manifestation de la société civile du mercredi 21 décembre 2016. Certains soutiennent même que cette manif a battu tous les records de mobilisation, 2005 y compris. Quoi qu’il en soit, ils étaient des milliers et des milliers à répondre à l’appel de structures de la société civile. La place de la concertation a disparu sous le fleuve humain qui s’y est rendu avec pour seul objectif : dénoncer et condamner la mauvaise gouvernance du régime de Mahamadou Issoufou.

On y retrouve des commerçants, des fonctionnaires de l’Etat, des travailleurs du privé, des militants de l’opposition, des militants du PNDS-Tarayya et certains de ses alliés du pouvoir, des jeunes, des moins jeunes et même des vieillards, des hommes, des femmes bref tous les compartiments de la société nigérienne y sont représentés.

Preuve qu’il n’ya plus aucun secteur de la vie sociopolitique et économique du pays dans lequel le président Issoufou n’est pas impopulaire. Les Nigériens sont véritablement fatigués des choix périlleux de son régime, du mépris vis-à-vis du peuple, de la calamiteuse gouvernance des biens et deniers publics depuis bientôt 6 ans. Ils sont excédés par l’arrogance des gouvernants à tous les niveaux. C’est tout cela qui a été exprimé sous forme d’un ras-le-bol collectif – ou disons – national à l’égard du Guri system et ses animateurs.

On se rappelle qu’en 2005, la réussite des mouvements populaires de protestation a contraint le gouvernement de Hama Amadou à redescendre sur terre pour dialoguer avec le peuple, du moins, celui qui était dans la rue. Finalement , un accord fut trouvé et qu’il ait été juste ou non, il a au moins le mérite d’avoir montré au régime de l’époque, dirigé par Tandja Mamadou, qu’on ne fait pas ce qu’on veut quand on est au pouvoir. On est obligé d’écouter l’opinion publique sinon on dégage.

Le pouvoir de Tandja a pu se tirer d’affaire même si l’histoire a révélé plus tard que beaucoup s’étaient fait manipuler sans le savoir puisque la soi-disant « lutte » ne visait que la tête du Premier ministre Hama Amadou et que le régime lui-même n’était pas totalement étranger aux manifestations organisées. Toutefois, le gouvernement s’est mis autour de la table avec les meneurs de 2005. C’est l’essentiel qui nous intéresse aujourd’hui.

A chaque fois qu’il est interpellé par rapport à une situation née de sa mauvaise gouvernance, le régime du président Issoufou verse toujours dans une comparaison entre ses réalisations et celles de Tandja Mamadou de 2000 à 2010. Aujourd’hui donc, on pouvait s’attendre que la Renaissance veuille faire mieux qu’en 2005 pour engager des négociations avec les organisateurs du déferlement humain du 21 décembre 2016.

Mais il n’en est rien et il n’en sera rien. Cela, pour la simple et bonne raison que ce régime ne compte que sur la force publique pour résoudre ses problèmes avec les populations. D’abord, ils sont nombreux à croire, à tort ou à raison, que si cette manifestation n’a pas été interdite c’est bien parce que c’est Bazoum Mohamed qui trône au sommet du ministère de l’Intérieur. Hassoumi Massoudou ne l’aurait jamais accepté.

Ensuite, maintenant que la démonstration de force est faite sans ambiguïté aucune, témoignant, du coup, l’impopularité exponentielle de la Renaissance et ses animateurs, probablement, que la prochaine marche prévue pour le 13 janvier 2017 sera interdite.

Issoufou n’a pas le temps pour son peuple

Lors de son Message à la nation du 18 décembre dernier, le président de la République a réaffirmé son mépris vis-à-vis de son peuple et son indifférence face à ses préoccupations. On ne peut en dire moins en parcourant son discours débuté avec le problème de la migration vers l’Europe. Comme toujours, Issoufou veut ainsi plaire aux Européens peu importe ce qu’en pense ses concitoyens comme il aime appeler ses compatriotes.

C’est le cas en janvier 2015 quand il est allé en France marcher et se déclarer « Charlie » suite aux attentats contre Charlie-hebdo. Ce désamour du président nigérien pour son peuple se voit également dans ses voyages qui coïncident avec des attaques terroristes contre son pays mais jamais il n’a écourté son séjour pour accourir aux côtés de son peuple. Lorsque le président Issoufou et son régime privilégient les intérêts du français AREVA au détriment de ceux du Niger s’ils n’asphyxient pas l’économie nationale au profit du très controversé groupe français Bolloré.

Issoufou Mahamadou regarde ailleurs. Il regarde précisément vers l’occident et son regard est si loin qu’il ne peut voir ce qui se passe sous ses pieds. Et ça, ce n’est pas une marche aussi historique qu’elle soit qui y changera quelque chose.

Les organisateurs de la manif du 21 décembre doivent donc se convaincre d’une chose : aucun quartier ne leur sera fait. Ils doivent se résoudre à respirer du gaz lacrymogène et à essuyer des coups de matraques ou alors ils se plient à la volonté du Roi de la Renaissance et laisser la vie suivre son cours … normal ou disons son cours du Tayi Tawri (c’est devenu très dur) !